Anul 2026, în centrul previziunilor sumbre. Cine este „Noul Nostradamus” care a prezis atacurile asupra Iranului

„Noul Nostradamus” poartă numele de Craig Hamilton-Parker și este cel care a susținut că s-au adeverit previziunile legate de Iran. Anul 2026 se află în centrul previziunilor sumbre, iar bărbatul avertizează că urmează și alte atacuri. Mediumul britanic a prezis anterior și alte momente care vor rămâne în istorie.

Craig Hamilton-Parker este un medium britanic despre care se crede că ar fi „Noul Nostradamus”. Bărbatul susține că previziunile sale legate de situația din Iran și conflict s-au adeverit. În trecut, a mai prezis, susține el, și alte situații și momente-cheie, precum victoria lui Donald Trump, pandemia de coronavirus, dar și Brexit-ul și moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Hamilton lucrează alături de Jane, soția sa, și precizează că astfel de predicții ar avea la bază lecturi spirituale și texte indiene antice Nadi. El susține că ar fi avertizat cu ani în urmă despre faptul că Iran va reprezenta o țintă ale unor atacuri directe.

„Cred că acest lucru se va întâmpla în martie 2026. O lovitură bruscă urmată de retragere, lăsând rezultatul în seama poporului iranian”, spunea el despre faptul că vor fi vizate instalațiile nucleare și conducerea Iranului.

Ce spune că se va întâmpla în 2026

A expus și alte predicții sumbre pentru anul 2026. Potrivit mediumului britanic, ar fi anticipate crize globale convergente. El prezice un incident cibernetic major care are potențial să creeze un haos pe piața crypto și pe piețele de inteligență artificială. De altfel, el susține că un nor de gaz ar urma să acopere Japonia, în august 2026, arată Express.co.uk.

Hamilton-Parker a mai susținut că autoritatea NATO ar putea să fie mai slăbită, dar anticipează o colaborare consolidată între China și Rusia. A adus în discuție și probabilitatea celui de-al treilea mandat al lui Donald Trump.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ