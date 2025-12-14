În ce an ar putea începe Al Treilea Război Mondial, de fapt, potrivit faimoasei Baba Vanga

Baba Vanga, celebra ghicitoare oarbă din Bulgaria, a prezis Al Treilea Război Mondial. Supranumită „Nostradamus al Balcanilor”, a murit în 1996 la vârsta de 85 de ani, dar numeroasele interpretări ale previziunilor sale continuă să circule. Ea este din nou în centrul atenției prin profețiile care îi sunt atribuite pentru anul 2026.

Se spune despre ea că ar fi anticipa, atacurile din 11 septembrie 2001, dar și tsunami-ul din 2004 sau ascensiunea ISIS, iar cei care îi studiază profețiile susțin că anul 2026 se prefigurează a fi unul de mari frământări în lume, scrie ziarulromanesc.at.

Baba Vanga, profeții cutremurătoare despre Al Treila Război Mondial

Una dintre cele mai vehiculate afirmații este aceea că Baba Vanga ar fi vorbit despre dezastre naturale severe în 2026, cum ar fi cutremure puternice, erupții vulcanice și episoade meteo extreme sunt menționate frecvent în interpretările celor care îi analizează viziunile.

Astfel de previziuni tind să prindă și să fie asociate cu temerile actuale, în contextul global în care schimbările climatice par tot mai evidente. Cu toate acestea, formulările sunt adesea vagi și permit adaptarea lor la diverse evenimente recente.

Se vorbește și despre amplificarea tensiunilor geopolitice, într-un mod care rezonează cu incertitudinile lumii moderne și, potrivit unor interpretări, un conflict global major ar putea izbucni în 2026, existând chiar teorii despre originea sa în Asia, ceea ce ar reprezenta Al Treilea Război Mondial.

Unele relatări menționează, de asemenea, apariția unui lider puternic capabil să schimbe balanța puterii mondiale, dar toate aceste afirmații provin din tradiții orale și nu există documente care să le confirme în mod riguros, precizează sursa citată.

Profețiile atribuite Babei Vanga pentru anul viitor merg dincolo de sfera geopolitică, atingând și domenii precum tehnologia și inteligența artificială. Unele interpretări susțin că Inteligența Artificială ar urma să joace un rol tot mai important în deciziile politice și economice, preluând un loc central în societate.

Așadar, aceasta este o idee surprinzător de actuală, ținând cont de ritmul accelerat al dezvoltării tehnologice.

Printre cele mai spectaculoase previziuni se află și ipoteza unui prim contact cu viața extraterestră, un scenariu care intră, evident, în zona SF, dar care continuă să fascineze și să genereze mereu discuții aprinse.

La fel ca în multe alte cazuri, rămâne neclar dacă Baba Vanga ar fi făcut vreodată astfel de afirmații, în lipsa unor dovezi scrise sau înregistrate, scrie portalul austriac oe24.at.

De obicei, în jurul profețiilor Babei Vanga persistă ambiguitatea, Cele mai multe dintre previziunile atribuite sale fiind rezultatul unor interpretări ulterioare, transmise în mare parte pe cale orală.

Dar, chiar și așa, viziunile asociate numelui său continuă să reflecte temerile societății moderne: