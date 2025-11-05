Prima pagină » Actualitate » Profeția sumbră lăsată de părintele Arsenie Boca. Orașul din România despre care se spune că „va fi șters de pe fața pământului”

05 nov. 2025, 12:50, Actualitate
Profeția sumbră lăsată de părintele Arsenie Boca. Orașul din România despre care se spune că „va fi șters de pe fața pământului”
Profeția sumbră lăsată de părintele Arsenie Boca / foto: Mediafax

O altă profeție lăsată de părintele Arsenie Boca a fost readusă în atenția publică. De data aceasta, este vorba despre o predicție sumbră legată de un oraș din România. Se spune despre acesta că „va fi șters de pe fața pământului, căci păcatele clocotesc acolo”.

Arsenie Boca, cel supranumit „Sfântul Ardealului”, a rămas pentru secolul al XX-lea una dintre cele mai impregnante figuri duhovnicești. De-a lungul timpului, în spațiul public au fost aduse la suprafață câteva dintre profețiile sale. Unele dintre predicții sunt sumbre și se referă la România. De pildă, se spune că un oraș românesc „va fi șters de pe fața pământului”.

Prin predicile sale, părintele vorbea adeseori despre vremurile care urmează, iar unele dintre profețiile sale, care au fost transmise de martori și ucenici, par a fi apropiate de actualitate. Una dintre mărturiile sale ar fi avut la bază o carte care ar fi fost adusă de la Muntele Athos și care vorbea despre o forță întunecată menită să provoace haos.

„Va veni un timp în care oamenii își vor pierde nădejdea. Numai cei care vor rămâne neclintiți în credință vor fi salvați, iar peste ei se va revărsa Slava lui Dumnezeu”, spunea părintele Arsenie Boca, notează BZI.

Profețiile sumbre ale lui Arsenie Boca

Părintele vorbise despre exodul românilor, dar și despre vremurile dificile din punct de vedere economic și social.

„Mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce. Va veni vremea când vor dori să se întoarcă și nu vor mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări. (…) Vor veni ani grei, când vor apărea taxe, impozite și restricții peste măsură, iar oamenii vor simți că li se ia totul”, preciza părintele.

Dar ar fi adus în atenție și o predicție sumbră pentru un oraș din România. Două femei care l-au vizitat pe părinte au relatat că Arsenie Boca le-ar fi dezvăluit că „asupra Bucureștiului s-a ouat de două ori – la războaie – iar când se va oua a treia oară, orașul va fi șters de pe fața pământului, căci păcatele clocotesc acolo”.

Totodată, tot părintele Arsenie Boca prevestise moartea soților Ceaușescu. Zoe Daian, nepoata duhovnicului, relatase că părintele i-ar fi spus că liderul comunist Nicolae Ceaușescu și soța lui, Elena Ceaușescu, vor sfârși tragic, „într-o zi de mare sărbătoare”. Dezvăluirea o făcuse la o întrevedere din anii ’80. Predicția s-a și întâmplat, căci cei doi soți au murit împușcați la data de 25 decembrie 1989, de Crăciun.

Sursă foto: Mediafax

