Prima pagină » Actualitate » Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale

Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale

24 feb. 2026, 14:38, Actualitate
Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump. Catastrofele globale nu lipsesc din previziunile sale
Noul Nostradamus, care a prezis pandemia Covid, anunță ce soartă îl așteaptă pe Donald Trump / Sursa FOTO: Mediafax

Un clarvăzător despre care mulți spun că ar fi noul Nostradamus afirmă că omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitură de meteorit. De asemenea, bărbatul care susține că a prezis pandemia Covid și moartea Reginei Elisabeta a II-a, anunță mai multe războaie.

Iar soarta lui Donald Trump este, deja, „stabilită”: actualul președinte al Americii va avea și un al treilea mandat.

„Profetul Apocalipsei” lovește din nou

Clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker, supranumit „profetul Apocalipsei” și „noul Nostradamus”, a dezvăluit câteva predicții tulburătoare pentru anii următori, potrivit publicației britanice Express, citată de Mediafax. El face predicțiile pe propriul canal YouTube, care are peste 230.000 de abonați.

În cel mai recent videoclip el anunță cinci evenimente importante care se vor produce în următorii ani. Clarvăzătorul spune că folosește citirile Nadi pentru predicțiile sale, un sistem astrologic indian antic bazat pe frunze de palmier. El susține că practica dezvăluie perspective asupra trecutului, prezentului și viitorului.

Una dintre predicții îl vizează pe Donald Trump. Craig Hamilton-Parker anunță că președintele american va avea și cel de-al treilea mandat, deși Constituția SUA nu permite așa ceva. Potrivit lui Craig, o „catastrofă majoră” care implică Taiwanul va duce la prelungirea temporară a președinției de către Trump pentru un al treilea mandat.

Craig Hamilton-Parker refuză să spună cine va fi viitorul președinte al SUA după al treilea mandat al lui Trump. Totuși, el prezice că vicepreședinte JD Vance nu va ajunge șeful suprem de la Casa Albă.

O altă predicție este despre un meteorit care va ajunge „între Pământ și Lună” în 2028: „Este destul de aproape de Pământ. Dacă am avea o astfel de lovitură, ar fi catastrofală … ar provoca incendii, ar provoca cutremure, ar provoca tsunami-uri”.

O predicție are legătură cu OZN-urile. Hamilton-Parker anunță că o dezvăluire majoră despre OZN-uri este iminentă, prezicând că „dovezile fizice ale unui lucru provenit din spațiul cosmic” vor fi în curând dezvăluite lumii. El crede că presupusul OZN se află undeva într-o „zonă europeană”.

Ce se va întâmpla în 2028. Sau 2029?

Pe canalul de YouTube a fost invitată o femeie care susține și ea că este clarvăzătoare. Vinita Dubey Pande a dezvăluit că un uriaș conflict va izbucni în 2028 sau 2029, declanșând o criză alimentară globală. În războiul care va produce pagube uriașe ar putea fi implicate SUA, Israel, Iran și Rusia, a transmis Vinita.

Mai departe, Vinita a prezis o serie de dezastre naturale care vor afecta mai multe zone ale Asiei – „În Taiwan, în 2028/2029, va exista un tsunami, nu va fi devastator, dar va produce pagube. În Japonia, de exemplu, s-a spus că vor exista cutremure sau calamități legate de apă, de Pământ”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În ce an ar putea începe Al Treilea Război Mondial, de fapt, potrivit faimoasei Baba Vanga

Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor

Câte dintre profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit. Ce a spus despre România

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
17:14
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva
FLASH NEWS PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
17:13
PSD face precizări despre consultarea internă pentru participarea la Coaliție: „Măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii”
LOTO Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
17:11
Noi trageri loto, joi, 26 februarie 2026. Report de peste 10,6 milioane de euro la Joker
DEZVĂLUIRI Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Garnitura de sinecuri USR continuă cu un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice. USR îl vrea încă un mandat la vârful unei companii de stat care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
ADMINISTRAȚIE Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
16:56
Metrou în Militari Residence. Anunțul făcut de Primăria Sectorului 6: Vorbim despre un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare și nervi
EVENIMENT Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher
16:54
Patru români din Vaslui, arestați pentru că l-ar fi bătut pe fostul manager al lui Michael Schumacher
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Miopia este în creștere, iar un obicei comun ar putea fi de vină
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
16:51
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
SPORT (P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
16:46
(P) Parteneriatul BT x McLaren Mastercard se extinde în Formula 1
EXCLUSIV Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile
16:35
Cum motivează CAB condamnarea definitivă a influencerului Dorian Popa la 8 luni cu suspendare, supraveghere 2 ani și muncă neremunerată 60 de zile
FLASH NEWS Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”
16:34
Bolojan anunță de la Bruxelles cum va ajuta România la reconstrucția Ucrainei: construiește drumurile până acolo. „Investiții care să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina”
FLASH NEWS Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro
16:32
Ursula von der Leyen anunță un plan special pentru regiunile de frontieră estică: securitate sporită și investiții de sute de miliarde de euro
MESAJ Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Parlament: „Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri”
16:21
Ministrul de externe polonez transmite un mesaj alarmant în Parlament: „Trebuie să fim pregătiți de război așa cum au fost bunicii noștri”

Cele mai noi

Trimite acest link pe