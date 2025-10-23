Ce previziuni a făcut Baba VANGA pentru noiembrie 2026. Omenirea trebuie să se aștepte la evenimente teribile anul viitor

O serie de previziuni atribuite clarvăzătoarei bulgare Baba Vanga atrag din nou atenția. Din câte se pare, ea ar fi „văzut” pentru anul viitor mai multe pericole, inclusiv un posibil conflict armat de proporții, o criză financiară.

Chiar și o tensiunile legate de dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea fi o problemă pentru omenire.

Posibil conflict între marile puteri

Potrivit acestor interpretări, Baba Vanga vorbește în previziunile sale despre o escaladare a tensiunilor geopolitce și care ar putea duce la un conflict global în 2026. Astfel, sunt avute în vedere relațiile dificile dintre Statele Unite și Rusia, situația din Orientul Mijlociu și posibile acțiuni militare ale Chinei în zona Taiwanului.

O altă viziune face referire la o criză financiară mondială. Deja analiștii anticipează că vine „Cash Crush”, care presupune prăbușirea simultană a sistemelor bancare și a piețelor de capital. Efectele ar fi devastatoare pentru economiile naționale. Într-o perioadă caracterizată de inflație și instabilitate economică, interesul pentru astfel de profeții este de înțeles.

Totodată, Baba Vanga ar fi avertizat și cu privire la o „cotitură” în evoluția inteligenței artificiale. Ea prezice, pentru anul viitor, o reacție globală de respingere a utilizării excesive a IA, pe fondul temerilor legate de impactul asupra societății.

Clarvăzătoarea ar fi avertizat și asupra intensificării fenomenelor naturale extreme. De exemplu, una dintre predicții arată că aproape 8% din suprafața Pământului ar putea fi afectată de cutremure, erupții vulcanice și alte dezastre.

În fine, tot în 2026, o altă viziune controversată face referire la apropierea de planeta noastră a unui „vehicul de dimensiuni uriașe”. Deja sunt „analiști” care spun că aceasta este dovada așteptată a existenței unei civilizații extraterestre.

Previziunile pentru 2025

Pentru anul 2025, Baba Vanga ar fi anticipat progrese importante în medicină, inclusiv dezvoltarea organelor crescute în laborator, folosite în transplanturi. De asemenea, clarvăzătoarea din Bulgaria ar fi prezis că acesta va fi un an marcat de cutremure majore, în special în zona Coastei de Vest a Statelor Unite. Din fericire, niciun seism major încă nu s-a produs, până la momentul actual.

Trebuie spus și că mulți istorici și cercetători atrag atenția că unele dintre afirmațiile atribuite Babei Vanga sunt rezultatul traducerilor inexacte sau al interpretărilor ulterioare. De aceea ei recomandă prudență în tratarea acestor așa-zise previziuni.

