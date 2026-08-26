Prima pagină » Diverse » Serviciul Secret al SUA investighează posibilele amenințări iraniene la adresa lui Barron Trump

Serviciul Secret al SUA investighează posibilele amenințări iraniene la adresa lui Barron Trump

Serviciul Secret al SUA investighează posibilele amenințări iraniene la adresa lui Barron Trump
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serviciul Secret al Statelor Unite investighează un videoclip difuzat de presa de stat iraniană, despre care autoritățile americane consideră că ar putea conține amenințări la adresa lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump.

„Serviciul Secret al SUA este la curent cu videoclipul și investighează orice poate fi perceput drept o amenințare la adresa persoanelor pe care le protejăm. Din motive de securitate operațională, nu discutăm despre aspecte legate de informațiile de protecție”, a declarat Nate Herring, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, potrivit Euronews.

În videoclipul difuzat, la începutul săptămânii, de presa afiliată Gardienilor Revoluției și de postul 3 al televiziunii de stat iraniene, se menționează că pe numele fiului lui Donald Trump ar fi fost pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Imaginile au fost prezentate sub titlul „Unde și cum ar trebui să-l ucidem pe Barron Trump?”.

Materialul susține că prezintă locația universității frecventate de Barron Trump, mașinile care îl escortează și poziționarea agenților Serviciului Secret. Potrivit videoclipului, deplasările fiului președintelui american ar fi „monitorizate complet”.

Totodată, materialul afirmă că „o fată” ar fi reușit să treacă de dispozitivul de protecție al Serviciului Secret și să se întâlnească în privat cu Barron Trump, în vârstă de 20 de ani, furnizând ulterior informații realizatorilor programului.

Videoclipul apare după un material similar publicat în luna iulie de agenția de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției. Intitulat „Unde și cum poate fi accesată Melania Trump?”, acesta prezenta deplasările Primei Doamne a SUA la New York și presupuse vulnerabilități ale dispozitivului său de securitate.

Un alt presupus complot împotriva familiei Trump ar fi vizat-o pe fiica președintelui american, Ivanka Trump, potrivit New York Post.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Mediafax
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
Click
Locul unde femeile se spală doar o dată în viață. La ce soluții apelează pentru igiena personală
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Ce înseamnă „brain rot”? Termenul care descrie unul dintre cele mai discutate obiceiuri ale Internetului

Cele mai noi

Trimite acest link pe