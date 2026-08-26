Serviciul Secret al Statelor Unite investighează un videoclip difuzat de presa de stat iraniană, despre care autoritățile americane consideră că ar putea conține amenințări la adresa lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump.

„Serviciul Secret al SUA este la curent cu videoclipul și investighează orice poate fi perceput drept o amenințare la adresa persoanelor pe care le protejăm. Din motive de securitate operațională, nu discutăm despre aspecte legate de informațiile de protecție”, a declarat Nate Herring, purtător de cuvânt al Serviciului Secret, potrivit Euronews.

În videoclipul difuzat, la începutul săptămânii, de presa afiliată Gardienilor Revoluției și de postul 3 al televiziunii de stat iraniene, se menționează că pe numele fiului lui Donald Trump ar fi fost pusă o recompensă de 10 milioane de dolari. Imaginile au fost prezentate sub titlul „Unde și cum ar trebui să-l ucidem pe Barron Trump?”.

Materialul susține că prezintă locația universității frecventate de Barron Trump, mașinile care îl escortează și poziționarea agenților Serviciului Secret. Potrivit videoclipului, deplasările fiului președintelui american ar fi „monitorizate complet”.

Totodată, materialul afirmă că „o fată” ar fi reușit să treacă de dispozitivul de protecție al Serviciului Secret și să se întâlnească în privat cu Barron Trump, în vârstă de 20 de ani, furnizând ulterior informații realizatorilor programului.

Videoclipul apare după un material similar publicat în luna iulie de agenția de presă Tasnim, afiliată Gardienilor Revoluției. Intitulat „Unde și cum poate fi accesată Melania Trump?”, acesta prezenta deplasările Primei Doamne a SUA la New York și presupuse vulnerabilități ale dispozitivului său de securitate.

Un alt presupus complot împotriva familiei Trump ar fi vizat-o pe fiica președintelui american, Ivanka Trump, potrivit New York Post.