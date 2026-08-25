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Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim

Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim
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Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți pe platforma sa Truth Social că toate minele marine din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz au fost eliminate sau detonate de către Marina Statelor Unite. Declarația lui Trump vine în contextul în care conflictul cu Iranul se desfășoară de aproximativ șase luni, iar în tot acest timp comerțul cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz a afectat aproximativ 20% din comerțul mondial al carburanților.

De asemenea, președintele american spune că Teheranul a fost notificat oficial că orice navă sau ambarcațiune care va plasa noi mine în apele internaționale va fi distrusă imediat. Liderul american afirmă că armata americană monitorizează acum orice mișcare din regiune prin intermediul Forțelor Spațiale, la fel cum sunt monitorizate și cele trei situri nucleare iraniene deja distruse.

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„Tocmai am fost informat de Marina Statelor Unite că toate minele au fost îndepărtate și/sau detonate din apele internaționale ale Strâmtorii Hormuz. Iranul a fost notificat că orice navă sau ambarcațiune care plasează mine noi va fi distrusă imediat și sistematic. Prin intermediul Forțelor Spațiale, supraveghem fiecare centimetru pătrat al strâmtorii, așa cum supraveghem și Muntele Pickaxe și celelalte trei situri nucleare deja distruse. Există o politică de toleranță zero privind plasarea minelor, care este în vigoare și are efect deplin”, a scris Trump pe Truth Social.

În tot acest timp, administrația americană menține o blocadă navală asupra porturilor iraniene în încercarea de a forța Teheranul să accepte un acord de pace definitiv, după ce Statele Unite au bombardat deja mai multe facilități strategice din Iran. Suplimentar, Washingtonul a anunțat marți o ofensivă financiară fără precedent și un nou pachet de sancțiuni severe împotriva Iranului, descrisă de oficialii americani drept o adevărată „Zi Z economică”, aluzie la debarcarea din Normandia din cel de-al Doilea Război Mondial.

Noile măsuri nu reprezintă doar tarife vamale simple, ci blocaje economice menite să izoleze complet Teheranul de sistemul financiar global. Noile restricții impuse de Trezoreria SUA blochează orice tranzacție în următoarele domenii cheie: blocarea tuturor rutelor comerciale logistice; restricții totale pe rezervele de aur; interzicerea utilizării criptomonedelor pentru eludarea sancțiunilor; blocarea tehnologiilor avansate destinate Iranului.

Donald Trump a avertizat că orice stat care continuă să ofere sprijin vital sau să colaboreze cu instituțiile financiare din Iran riscă excluderea totală din sistemul financiar bazat pe dolarul american.

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