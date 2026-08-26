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SURSE: Petrișor Peiu ar urma să demisioneze din funcția de lider de grup AUR, după votul partidului la Legea ANI. Senatorul și-a amenințat colegii încă de aseară că va demisiona în cazul unui vot favorabil legii

Luiza Dobrescu
SURSE: Petrișor Peiu ar urma să demisioneze din funcția de lider de grup AUR, după votul partidului la Legea ANI. Senatorul și-a amenințat colegii încă de aseară că va demisiona în cazul unui vot favorabil legii
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Petrișor Peiu / Foto - Mediafax
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Senatorul Petrișor Peiu ar urma să demisioneze miercuri din funcția de lider al grupului parlamentar AUR din Senat, după votul partidului la Legii ANI. Peiu și-a amenințat colegii încă de aseară că va demisiona în cazul în care senatorii formațiuni vor vota în favoarea proiectului. Decizia, luată în urma unei ședințe de grup a AUR, la Senat, vine pe fondul tensiunilor apărute în AUR înaintea votului asupra legii care ar putea avea consecințe inclusiv asupra mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Gândul a relatat marți, în exclusivitate, despre tensiunile apărute în interiorul partidului în legătură cu poziția pe care parlamentarii AUR ar trebui să o adopte.

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Peiu le-a cerut senatorilor AUR să nu intre în „scandalul” PSD-USR

Mai mult, Peiu a avut o intervenţie telefonică într-o emisiune în direct la Realitatea TV, marţi seara, unde a mărturisit că nu va vota în plenul de miercuri, iar sfatul său era ca senatorii AUR să nu se bage în acest „scandal” PSD – USR.

Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Legea integrității a trecut cu 106 voturi „pentru” în Senat

Noua lege a integrității a fost votată de Senat cu 106 voturi „pentru” și 19 „contra”. Singurii care s-au opus noilor reglementări au fost senatorii USR.

Comentarii 1
  • Voinicu Gelu

    AUR a votat o lege pe care liderul lor de Senat o respingea public. Asta înseamnă că disciplina de partid a câștigat în fața poziției dlui Peiu.. Este un semn de centralizare a puterii în jurul lui Simion, dar și de potențiale frustrări pe termen mediu în AUR. Începe să scârțâie alianța, păcat…

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