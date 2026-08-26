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AUR a votat legea integrității, în ciuda tensiunilor din partid. USR a rămas singur în spatele lui Fritz. PNL l-a trădat

AUR a votat legea integrității, în ciuda tensiunilor din partid. USR a rămas singur în spatele lui Fritz. PNL l-a trădat
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Comisia Juridică și cea de Constituționalitate din Senat s-au întrunit în ședință comună, miercuri, de la ora 10:00, pentru raportul comun la Legea ANI, după ce aceasta a fost întoarsă la Parlament, în urma deciziei de neconstituționalitate a CCR. Legea ANI a mers la votul final în Senat în forma adoptată de Camera Deputaților, cu „amendamentul Fritz”, fără „amendamentul Mirabela”. Votul din Comisie a fost de 20 la 4 pentru raportul de admitere în forma adoptată de Camera Deputaților.

Din cei 134 de senatori ai României, 9 au fost absenți. Printre aceștia se numără și premierul interimar Ilie Bolojan, care ocupă, simultan, și funcția de senator.

106 voturi pentru și doar 19 contra

Astfel, senatorii au votat Legea integrității, iar Fritz este obligat să părăsească fotoliul de primar al Timișoarei. Din cei 125 de senatori prezenți, 106 au votat pentru adoptarea legii, iar singurele voturi împotrivă au fost ale celor 19 senatori USR. Nu au fost abțineri. Legea a primit voturi favorabile inclusiv de la senatorii PNL și UDMR.

Controversatul „amendament Fritz” a trecut de votul Senatului, după o lungă perioadă de dezbateri și acuzații între liderii partidelor. Totuși, Fritz mai are speranțe că ar putea rămâne în funcția de primar, iar sprijinul său ar putea veni de la Comisia Europeană.

USR continuă să-i acuze pe cei de la PSD

Senatorul USR Sorin-Gheorghe Șipoș a comparat votul de astăzi cu începutul comunismului în România și a spus că PSD este „un vrednic continuator al staliniștilor”.

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