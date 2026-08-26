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Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ultimele vești despre starea de sănătate a influencerului

Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ultimele vești despre starea de sănătate a influencerului
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Andrei Bordeianu implicat într-un grav accident cu motocicleta BMW în București
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Influencerul Andrei Bordeianu a fost implicat într-un grav accident rutier.

Primele vești despre starea de sănătate oferite de prieteni

Update: Tony Saik, prietenul lui Andrei Bordeianu, a confirmat că starea creatorului de conținut este stabilă.

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Tânărul cunoscut pentru videoclipurile postate despre fitness conducea o motocicletă BMW.

Cum s-a produs accidentul lui Andrei Bordeianu pe Bulevardul Expoziției

Accidentul a avut loc marți, în jurul orei 15:30. Tragedia s-a produs pe Bulevardul Expoziției, din Sectorul 1 al Capitalei.

Potrivit surselor Cancan, un șofer care se afla la volanul unui Renault Clio a făcut o manevră de întoarcere peste linia continuă, fără să se asigure.

Influencerul Andrei Bordeianu ar fi suferit mai multe fracturi deschise și a fost transportat de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale.

Andrei Bordeianu are 225.000 urmăritori pe rețelele de socializare.

El se filmează adesea în sala de fitness, iar content-ul său este foarte apreciat.

Admiratorii care au aflat despre accidentul teribil au reacționat imediat cu mesje de susținere.

Aceștia speră să afle cât mai curând vești bune despre starea de sănătate a influencerului.

„Să te faci bine rege și să revii înapoi ca un campion ce ești. Nu mi-a venit să cred când te-am văzut la pământ, mi s-au înmuiat picioarele, Doamne Ajută să fii bine, te respect/ Recuperare ușoară/ Mă rog la Dumnezeu să scapi cu viață. Luptă, Andrei, ești un om puternic/ Pe Expoziției erai cu motorul/ Mă rog pentru tine, fă-te bine”, este mesajul unui fan.

Andrei Bordeianu, fost inginer, actual influencer

La doar 28 de ani, Andrei Bordeianu are o comunitate impresionantă și se numără printre cele mai influente persoane din industria fitnessului din România. Fost inginer, campion național și internațional la culturism, Andrei și-a construit o carieră de succes în online și a făcut și primii pași în actorie. În 2025, acesta a putut fi urmărit pe marile ecrane în filmul Mentorii.

În 2024, creatorul de conținut a publicat un videoclip care a devenit rapid viral. În doar prima zi, materialul a strâns peste 70.000 de vizualizări, iar în prezent a ajuns la impresionanta cifră de 284 de milioane.

Înainte de fitness și culturism, Andrei a practicat baschet timp de opt ani și a făcut parte din selecționata All Stars București. Ulterior, rezultatele sale în culturism au confirmat performanța sportivă:

  • Campion național și campion absolut (România)
  • Locul 2 și 3 la Campionatele Balcanice
  • Locul 4 la Campionatul Mondial și la cel European
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