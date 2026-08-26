Sindicatele din învățământ resping categoric ultima variantă a proiectului Legii salarizării, propusă de Guvernul interimar.

Cele mai importante organizații sindicale din educație critică în termeni duri forma actuală a proiectului și susțin că prevederile referitoare la angajații din învățământ demonstrează lipsă de considerație față de personalul din sistem.

”Federațiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învățământ preuniversitar și superior – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – afiliate confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național C.S.D.R., C.N.S.L.R. – FRĂȚIA și Cartel Alfa, resping categoric ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar.

Propunere de introducere a unei indemnizații „de senioritate” este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învățământ (în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizațiilor sindicale) demonstrează desconsiderarea personalului din educație”, arată sindicatele într-un comunicat transmis în comun.

Confederaţiile sindicale au cerut retragerea proiectului Legii salarizării unitare

La sfârşitul săptămânii trecute, cele cinci mari confederaţii sindicale au cerut retragerea proiectului Legii salarizării unitare, susţinând că, în loc să corecteze dezechilibrele din sistem şi să construiască o salarizare coerentă, predictibilă şi echitabilă, noua variantă a proiectului aduce soluţii de compromis, favorizează anumite categorii şi lasă în urmă sectoarele care asigură funcţionarea serviciilor publice esenţiale.

Sindicatele au solicitat ca reforma să fie reluată de la zero, de un guvern cu puteri depline.

”Considerăm profund problematic faptul că un Guvern demis, lipsit de legitimitatea politică deplină pentru asumarea unor decizii cu efecte majore pe termen lung, continuă să promoveze şi să negocieze o reformă structurală a salarizării”, au transmis sindicatele.