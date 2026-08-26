Ilie Bolojan justifică trădarea PNL și votul împotriva lui Dominic Fritz la legea ANI, dar promite să repare legea: Votul a fost unul greu pentru PNL / Principiul suprem este apărarea interesului țării / Această lege nu poate rămâne așa

Premierul demis Ilie Bolojan a argumentat miercuri votul partidului la Legea ANI. PNL a votat legea integrității cu amendamentul PSD care îl va lăsa pe Dominic Fritz fără funcția de primar întrucât s-a raportat la „interesul țării” de a lua banii din PNRR, a declarat Bolojan într-o postare făcută pe Facebook.

Legea ANI cu „amendamentul Fritz” a trecut de Senat cu 106 voturi pentru, 19 contra și zero abțineri. Legea merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. Dacă va fi promulgată în forma actuală, liderul USR Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Dacă Legea ANI va fi contestată la CCR, România iese din termenul PNRR și pierde peste 700 de mil. de euro.

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Bolojan explică de ce PNL a votat împotriva USR

„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată.

Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării.

Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții”, a precizat premierul demis după vot.

Avetisment privind fondurile europene și ratingul de țară

Acesta a avertizat că neîndeplinirea jaloanelor ar putea pune în pericol fondurile europene și ar afecta credibilitatea României în fața partenerilor externi.

„Pe de-o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că își respectă angajamentele asumate.

Lipsa acestor fonduri europene ar avea implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani. În plus, ar crește major riscul ca România să fie depunctată sever la capitolul rating de țară, cu consecințe grave asupra nivelului de trai al tuturor românilor”, a mai spus premierul demis.

Cu toate astea, președintele PNL susține că legea ANI trebuie modificată, iar liberalii vor sprijini demersul anunțat de USR pentru corectarea prevederilor contestate.

„Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”, a mai scris Bolojan.