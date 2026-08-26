Constantin Cuciureanu, în vârstă de 55 de ani, a terminat o şcoală de alimentaţie publică şi a fost chelner la un restaurant pe vremea comuniştilor. Dornic să parvină pe scara socială, Cuciureanu a atras influența oamenilor importanţi ai urbei încă de la acea vreme, scrie publicația.
După Revoluție, acesta a decis să îşi deschidă propria afacere. A început cu baruri de cartier, ca mai apoi să aibă propriul restaurant. Afacerile lui Cuciureanu din anii 2000 au fost marcate de fraude de proporții și relații suspecte cu lumea interlopă. În 1999, acesta a fost implicat într-un scandal de amploare, cunoscut sub numele de „Dosarul Locomotiva”.
Afaceristul a escrocat Petrom cu 150.000 de lei, oferind drept garanție o locomotivă care, s-a dovedit ulterior, era alta decât cea din documentele oficiale. Pentru această faptă, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.
Numele lui Cuciureanu apare şi într-un dosar de sechestrare de minori din 2009.Astfel, 5 copii prinşi la furat la una din firmele sale au fost sechestraţi ore bune de paznici. Apoi au fost supuşi unor suferinţe fizice şi psihice până la venirea poliţiei. Părinţii l-au reclamat pe Cuciureanu pentru sechestrare de minori. Și de această dată, omul de afaceri a scăpat. În pofida tuturor acestor controverse, interlopul a continuat să fie un jucător influent în mediul de afaceri din nordul țării.
Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului României la sfârșitul lunii aprilie a anului 2025.