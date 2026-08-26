Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și are calitatea de suspect în dosarul omului de afacericel cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria, în 2025. Însă, politiciana ar fi bănuită și de legături suspecte.

După cum arată fotografiile și clipurile realizate de jurnaliștiiTrăilă a coborât din mașina firmei D Moldopan Concept Solution Solution SRL, controlată de un interlop cu multe dosare penale, Constantin Cuciureanu.

Cazierul interlopului cuprinde aproape toate infracțiunile economice pedepsite de Codul Penal. Numele său este implicat în dosare de sechestrare de persoane, o încercare de a fugi în America, relaţii cu interlopi şi afaceri ilegale de milioane de lei.

Constantin Cuciureanu, în vârstă de 55 de ani, a terminat o şcoală de alimentaţie publică şi a fost chelner la un restaurant pe vremea comuniştilor. Dornic să parvină pe scara socială, Cuciureanu a atras influența oamenilor importanţi ai urbei încă de la acea vreme, scrie publicația.

A escrocat Peco Botoșani cu 150.000 lei

După Revoluție, acesta a decis să îşi deschidă propria afacere. A început cu baruri de cartier, ca mai apoi să aibă propriul restaurant. Afacerile lui Cuciureanu din anii 2000 au fost marcate de fraude de proporții și relații suspecte cu lumea interlopă. În 1999, acesta a fost implicat într-un scandal de amploare, cunoscut sub numele de „Dosarul Locomotiva”.

Afaceristul a escrocat Petrom cu 150.000 de lei, oferind drept garanție o locomotivă care, s-a dovedit ulterior, era alta decât cea din documentele oficiale. Pentru această faptă, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare.

Obținere ilegală de credite de 27 miliarde lei

Ulterior, s-a remarcat prin obținerea ilegală de credite în valoare de 27 de miliarde de lei, fiind anchetat de Parchetul Național Anticorupție în 2005. A fost implicat în afaceri cu statul prin programul „Cornul și laptele” și a obținut, în 2003, 500 de tone de grâu de la Agenția Națională a Rezervelor Statului, sub forma unui împrumut.

Cuciureanu încearcă, în anul 2005, să plece în America, deși avea interdicţie de a părăsi ţara pentru 30 de zile. A fost ridicat pe 22 aprilie 2005 de pe Aeroportul Henri Coandă şi dus la audieri la PNA. Ulterior, legislaţia privind împrumuturile bancare s-a modificat iar Cuciureanu scapă nepedepsit.

În 2007 survine falimentul Comaliment, una dintre cele mai mari reţele de magazine de alimentaţie publică. Sute de angajaţi sunt atrași cu promisiunea de a deveni acţionari pe o firmă falimentară. Totuși, omul de afaceri scapă nepedepsit.

Acuzat de sechestrare de minori

Numele lui Cuciureanu apare şi într-un dosar de sechestrare de minori din 2009.Astfel, 5 copii prinşi la furat la una din firmele sale au fost sechestraţi ore bune de paznici. Apoi au fost supuşi unor suferinţe fizice şi psihice până la venirea poliţiei. Părinţii l-au reclamat pe Cuciureanu pentru sechestrare de minori. Și de această dată, omul de afaceri a scăpat. În pofida tuturor acestor controverse, interlopul a continuat să fie un jucător influent în mediul de afaceri din nordul țării.

Cristina Trăilă este acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cristina Trăilă a fost numită în funcția de secretar general al Guvernului României la sfârșitul lunii aprilie a anului 2025.