26 ian. 2026, 23:19, Diverse
Cât se mai dă la nuntă şi la botez, în 2026. Banii din plic diferă în funcţie de zonă, restaurant și gradul de rudenie
În general, suma oferită ca dar la o nuntă sau un botez se calculează pornind de la prețul meniului pe persoană în restaurant, dar se ține cont și de zona geografică sau nivelul localului. Așadar, invitații iau în considerare costul asociat cu locul și meniul evenimentului, apoi adaugă o sumă peste acel cost, pentru a acoperi și contribuția la alte cheltuieli ale nunții sau botezului, scrie Playtech.

De regulă, experții în eticheta socială recomandă ca darul să fie cu cel puțin 20-30% mai mare decât prețul meniului per invitat. De exemplu, dacă meniul într-un restaurant dintr-un oraș mare costă 300 de lei de persoană, suma minim recomandată ca dar ar putea începe de la 360–390 de lei.

Dacă evenimentul are loc într-un local de lux, cu meniuri ce pot depăși 500 lei, atunci proporția de 20–30% peste costul meniului poate rămâne un punct de referință util. Totuși, aceasta este doar o regulă orientativă, iar suma finală depinde și de relația pe care o ai cu mirii.

Cât ar trebui să dea nașii

În mod tradițional, nașii sunt cei care oferă unul dintre cele mai consistente daruri la nuntă sau botez, pentru că rolul lor implică și o responsabilitate simbolică și financiară.

Pentru 2026, recomandarea generală este următoarea:

La nuntă, nașii să ofere un dar în valoare de 2–3 meniuri per persoană, plus o sumă extra pentru cadou. Astfel, dacă meniul costă 400 lei, nașii ar putea oferi între 1.600 și 2.400 lei, sau mai mult, în funcție de tradițiile locale și de apropierea față de miri.

În schimb, nașii de botez ar trebui să acorde o sumă cel puțin egală cu prețul a două meniuri, plus ceva extra, deoarece tradiția impune un rol mai activ al nașilor în cadrul botezului.

Socrii și rudele apropiate

Socrii și rudele apropiate sunt următoarele persoane din ierarhia socială în cadrul evenimentului care pot oferi daruri consistente, dar puțin mai mici decât cele ale nașilor:

  • Socrii: de obicei, echivalentul a două meniuri per persoană sau mai mult, ajustat după posibilități.
  • Rude apropiate (frate, soră, unchi, mătușă): un dar echivalent cu 1,5–2 meniuri, sau mai mult dacă există tradiții de familie care susțin astfel de sume.

Invitații obișnuiți, amici sau colegi, au o marjă mai largă de ajustare, dar orientativ se pleacă de la ideea de a acoperi costul propriului meniu plus un supliment:

  • Pentru nunți: echivalentul a 1,5–2 meniuri/persoană.
  • Pentru botez: cel puțin 1 meniu sau 1,5 meniuri, în funcție de apropiere de familie și de obiceiurile locale.

În concluzie, potrivit sursei citate, sumele oferite ca dar la nunți și botezuri, în 2026, variază semnificativ în funcție de oraș, restaurant și meniu. Însă, regula de bază rămâne aceeași: darul trebuie să acopere costurile meniului și să contribuie la cheltuielile generale ale evenimentului.

Mai mult, gradul de apropiere față de miri influențează considerabil suma… de la invitatul obișnuit până la nași și rude apropiate.

Autorul mai recomandă:

Austeritate la nunți. Strategiile prin care mirii reduc costurile și preferă să rămână „pe zero”

Care sunt lunile „perfecte” pentru căsătorie și când este interzis la nunți, în 2026

Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital

Cele mai noi

