„Asigurare de iubire”, înainte de nuntă. Câți bani a primit o femeie de 30 de ani din China, după eveniment

15 ian. 2026, 11:30, Știri externe
O nouă practică circulă printre persoanele din China, și anume semnarea unui document denumit „asigurare de iubire”, înainte de nuntă. O tânără de 30 de ani, de exemplu, a încasat o sumă generoasă, după ce s-a căsătorit cu partenerul ei. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Wu este o femeie în vârstă de 30 de ani care a ales să facă, înainte, o „asigurare de iubire”, apoi să se căsătorească cu „jumătatea” ei. În anul 2016, ea încheiase un astfel de act, asigurarea fiind 199 de yuani (28 de dolari). În anul 2025, la nouă ani distanță, femeia avea să ajungă în fața altarului alături de persoana iubită. După căsătorie, avea să intre în posesia unei sume strânse în urma actului.

Polița fusese cumpărată cu un discount, prețul inițial al ei fiind de 299 de yuani, adică 42 de dolari.

Povestea de iubire dintre Wu și Wang a început în urmă cu mulți ani, când erau în liceu. În anul 2015, au decis să își oficializeze relația de cuplu. Apoi, la un an distanță, cuplul a luat o decizie care, în China, nu pare surprinzătoare. Și anume, a fost achitată o poliță de „asigurare a iubirii” de la China Life Property and Casualty Insurance Company Limited pentru iubitul său. Inițial, tânărul a rămas confuz.

„Asigurare de iubire”, înainte de nuntă – o practică întâlnită în China / foto: Shutterstock

„Ea mi-a spus că a cumpărat o asigurare a iubirii. Prima mea reacție a fost că a fost înșelată”, a declarat Wang, pentru South China Morning Post.

La zece ani distanță de la oficializarea cuplului, în 2025, an în care cei doi s-au căsătorit, au primit 10.000 de yuani (aproape 1.400 de dolari) în urma poliței.

