Austeritate la nunți. Strategiile prin care mirii reduc costurile și preferă să rămână „pe zero”

Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele.

„A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost un șoc, pentru că ne așteptam la acest lucru. Nu a fost chiar atât de ușor. Toate au venit grămadă, trebuia și formație, trebuia și restaurantul să fie ok pentru noi. Neavând un număr foarte mare de persoane, multe restaurante nu ne acceptau”, a povestit Selena, viitoare mireasă.

De la „profit” la obiectivul zero

Dacă în trecut nunțile aduceau și profit, astăzi mulți se roagă să nu dea bani din buzunar la final de petrecere.

„Mai bine ieșim pe zero. Nu poți să obligi omul care vine la nuntă să-ți dea ce nu are”, a mai spus Selena.

Cei mai mulţi însă caută variante pentru produse cât mai ieftine.

„Acum în februarie 2026 mergem în Turcia. Ne uităm de rochie, de verighete. A ajuns aurul din România să fie foarte scump față de cel din Turcia”, a adăugat viitoarea mireasă. „Mulți încearcă să economisească din bugetul total de nuntă și caută să-și realizeze singuri acasă invitațiile, mărturiile, iar unele mirese chiar au renunțat la buchetul clasic pe care mai nou îl fac singure acasă”, transmite Oana, pentru Observator.

Sălile de evenimente, tot mai goale

Şi sălile de evenimente se pregătesc pentru acest sezon. Dacă în anii trecuţi aveau zeci de nunţi, anul acesta abia dacă au programate 5 până la acest moment.

„Se pare că trendul este de a face din ce în ce mai puține evenimente și mai mici. Chiar ieri m-a sunat cineva și mi-a zis că nu mai vor să facă în 2026 nunta din cauza creșterilor și toate cele ce se întâmplă în România și se muta în 2027”, a explicat Robert, manager sală de evenimente.

Organizatorii spun că au cheltuieli lor sunt mai mari: utilități, chirii, salarii.

„Într-adevăr, se fac compromisuri. Ajustăm volumul prăjiturilor, ajustăm volumul aranjamentelor florale. Putem alege DJ în loc de formație. Sunt mici şiretlicuri. Comparativ cu anul 2025, anul acesta avem creșteri de la 5% până la 10% în funcție de serviciul ale”, a subliniat Alina , organizator evenimente.

În 2025 s-au înregistrat cu 10.000 de căsătorii mai puțin față de anii trecuți.

