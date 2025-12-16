Prima pagină » Știri externe » Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital

16 dec. 2025, 09:35, Știri externe
O nuntă care a avut loc în weekend în vestul Germaniei s-a transformat într-o adevărată încăierare în urma căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa, au fost rănite.

Disputa a izbucnit din cauza unui joc de nuntă și a escaladat într-o încăierare fizică în care au fost implicați numeroși invitați. Un bărbat în vârstă de 39 de ani și mireasa au fost duși la spital.

Conflictul a avut loc în Hemer, la sud-est de orașul Dortmund.

Bătaie la o nuntă din cauza cravatei mirelui

Inițial, poliția a fost informată că în altercație au fost implicate aproximativ 30 de persoane, iar polițiștii au intervenit cu mai multe echipaje. Până la sosirea poliției, scandalul se încheiase, dar tensiunile încă erau la un nivel ridicat.

Martorii au declarat poliției că altercația a început în timpul unui joc de nuntă cunoscut sub numele de „aruncarea cravatei”, un echivalent al jocului mai cunoscut de aruncare a buchetului de flori de către mireasă.

În joc, cravata mirelui este aruncată în mulțime pentru a identifica simbolic următorul mire.

Poliția anchetează acum patru bărbați cu vârste cuprinse între 19, 28, 39 și 47 de ani, sub suspiciunea de agresiune, suspecții acuzându-se reciproc de vătămare corporală.

