Cu câți bani l-a „momit” Antena 1 pe Călin Donca, pentru a-l convinge să participe la Survivor 2026

Dincolo de provocarea din punct de vedere fizic și psihic, participarea la Survivor poate fi și o afacerea atent calculată. Potrivit informațiilor din piață, Antena 1 l-a convins pe milionarul Călin Donca să intre în competiție oferindu-i un contract financiar motivant.

Ediția din 2026 de la Survivor se anunță una extrem de interesantă, în care nume importante din România luptă pentru marele premiu.

Câți bani primește Călin Donca

Din câte se pare, Călin Donca primeștee câte 2.000 de euro pentru fiecare „stage”, adică pentru fiecare săptămână în care rămâne în competiție. Trebuie doar ca el să nu fie eliminat de adversari și să nu se accidenteze. Dacă face asta, pune mâna pe bani.

Formula celor de la Antena 1 este una clasică pentru acest timp de show-uri reality extrem: cu cât concurentul rezistă mai mult, cu atât primește mai mulți bani, la final. Până în acest moment, Donca a reușit să treacă de două „stage-uri”, ceea ce înseamnă că are asigurată, deja, suma de 4.000 de euro, indiferent de ce se va întâmpla în continuare.

Poate că suma de bani nu este una spectaculoasă, având în vedere forța financiară a omului de afaceri, dar în cazul lui adevărata miză pare a fi rezistența pe termen lung.

Chiar și așa, câștigul nu e de neglijat. Dacă Donca va ajunge în fazele avansate ale competiției, care sunt programate, de regulă, pentru lunile mai-iunie, câștigurile pot deveni considerabile. Practic, fiecare săptămână suplimentară petrecută pe insulă adaugă încă 2.000 de euro în contul lui.

Într-un scenariu optimist, în care Călin Donca va rezista patru luni la Survivor 2026, vorbim de aproximativ 18 săptămâni de competiție. Iar calculul se face simplu: 18 săptămâni x 2.000 de euro = 36.000 de euro.

Survivor, competiția care îți testează limitele

Suma nu este deloc neglijabilă și vine ca un binemeritat câștig, mai ales în contextul condițiilor dure din Republica Dominicană, unde foamea, lipsa somnului și probele extreme pun concurenții la limită. Unii dintre ei tratează acest concurs prin prisma unei experiențe acumulate, în timp ce alții văd Survivor ca pe un test de anduranță bine plătit.

Să vedem și cât de departe va ajunge Călin Donca în competiție. Antena 1 a pariat pe un nume controversat, capabil să genereze audiență, iar Donca a acceptat provocarea, cu ochii pe trofeu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lucruri neștiute despre Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”. ”Decizie pe care o consider a fi cea mai bună din viața mea”

Profesoară de Matematică, din Iași, în echipa „Războinicilor” de la Survivor 2026. „Eu vin cu logica”

Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1