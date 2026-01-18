Prima pagină » Actualitate » Cu câți bani l-a „momit” Antena 1 pe Călin Donca, pentru a-l convinge să participe la Survivor 2026

Cu câți bani l-a „momit” Antena 1 pe Călin Donca, pentru a-l convinge să participe la Survivor 2026

18 ian. 2026, 08:09, Actualitate
Cu câți bani l-a „momit” Antena 1 pe Călin Donca, pentru a-l convinge să participe la Survivor 2026
Cu câți bani l-a „momit” Antena 1 pe Călin Donca / Sursa FOTO: captura Antena 1

Dincolo de provocarea din punct de vedere fizic și psihic, participarea la Survivor poate fi și o afacerea atent calculată. Potrivit informațiilor din piață, Antena 1 l-a convins pe milionarul Călin Donca să intre în competiție oferindu-i un contract financiar motivant.

Ediția din 2026 de la Survivor se anunță una extrem de interesantă, în care nume importante din România luptă pentru marele premiu.

Câți bani primește Călin Donca

Din câte se pare, Călin Donca primeștee câte 2.000 de euro pentru fiecare „stage”, adică pentru fiecare săptămână în care rămâne în competiție. Trebuie doar ca el să nu fie eliminat de adversari și să nu se accidenteze. Dacă face asta, pune mâna pe bani.

Formula celor de la Antena 1 este una clasică pentru acest timp de show-uri reality extrem: cu cât concurentul rezistă mai mult, cu atât primește mai mulți bani, la final. Până în acest moment, Donca a reușit să treacă de două „stage-uri”, ceea ce înseamnă că are asigurată, deja, suma de 4.000 de euro, indiferent de ce se va întâmpla în continuare.

Poate că suma de bani nu este una spectaculoasă, având în vedere forța financiară a omului de afaceri, dar în cazul lui adevărata miză pare a fi rezistența pe termen lung.

Chiar și așa, câștigul nu e de neglijat. Dacă Donca va ajunge în fazele avansate ale competiției, care sunt programate, de regulă, pentru lunile mai-iunie, câștigurile pot deveni considerabile. Practic, fiecare săptămână suplimentară petrecută pe insulă adaugă încă 2.000 de euro în contul lui.

Într-un scenariu optimist, în care Călin Donca va rezista patru luni la Survivor 2026, vorbim de aproximativ 18 săptămâni de competiție. Iar calculul se face simplu: 18 săptămâni x 2.000 de euro = 36.000 de euro.

Survivor, competiția care îți testează limitele

Suma nu este deloc neglijabilă și vine ca un binemeritat câștig, mai ales în contextul condițiilor dure din Republica Dominicană, unde foamea, lipsa somnului și probele extreme pun concurenții la limită. Unii dintre ei tratează acest concurs prin prisma unei experiențe acumulate, în timp ce alții văd Survivor ca pe un test de anduranță bine plătit.

Să vedem și cât de departe va ajunge Călin Donca în competiție. Antena 1 a pariat pe un nume controversat, capabil să genereze audiență, iar Donca a acceptat provocarea, cu ochii pe trofeu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lucruri neștiute despre Adi Vasile, prezentatorul ”Survivor”. ”Decizie pe care o consider a fi cea mai bună din viața mea”

Profesoară de Matematică, din Iași, în echipa „Războinicilor” de la Survivor 2026. „Eu vin cu logica”

Ce suma a încasat Iustin HVNDS pentru cele 3 zile la Survivor 2026, emisiunea difuzată la Antena 1

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Un studiu explică de ce pasagerii ar trebui să evite cafeaua și ceaiul la bordul avioanelor
CONTROVERSĂ Ce înseamnă protestele din Iran pentru Rusia lui Putin? „Situația de coșmar pentru Moscova ar fi ca Iranul să devină o țară pro-democratică și pro-occidentală”
09:00
Ce înseamnă protestele din Iran pentru Rusia lui Putin? „Situația de coșmar pentru Moscova ar fi ca Iranul să devină o țară pro-democratică și pro-occidentală”
ACTUALITATE 18 Ianuarie, calendarul zilei: Kevin Costner împlinește 71 de ani, Dave Bautista 57. Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București
07:15
18 Ianuarie, calendarul zilei: Kevin Costner împlinește 71 de ani, Dave Bautista 57. Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București
ECONOMIE Aliații G7 ai Ucrainei vor face presiuni asupra lui Donald Trump în discuțiile critice de la Davos
07:00
Aliații G7 ai Ucrainei vor face presiuni asupra lui Donald Trump în discuțiile critice de la Davos
HOROSCOP 2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
06:30
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
TURISM Care sunt trendurile în vacanțele din 2026: de la turism astronomic, la experiențe solo
06:00
Care sunt trendurile în vacanțele din 2026: de la turism astronomic, la experiențe solo
IMOBILIARE Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
06:00
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe