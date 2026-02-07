„Un șarlatan mincinos!”. De ce are îl urăște Godină pe Donca, de fapt. Cei doi tocmai au devenit colegi la Survivor

Celebrul polițist brașovean Marian Godină a intrat recent în competiția Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1. S-a alăturat tribului Faimoșilor, acolo unde este și omul de afaceri Călin Donca, tot brașovean.

În rezervă sau încă activ, imaginea lui Godină este legată de aplicarea legii și a fost mereu vocal împotriva „bombardierilor”, a îmbogățiților peste noapte sau a persoanelor care sfidează legea.

El și-a construit imaginea pe integritate și ironizarea celor care epatează. Astfel, fără niciun ocoliș, a vorbit cu subiect si predicat despre Donca, pe care l-a numit „milionar de carton”.

În trecut, Călin Donca a fost implicat într-un scandal uriaș cu DIICOT, fiind arestat preventiv pentru acuzații economice (grup infracțional, evaziune, manipularea pieței de capital).

Iar pentru Godină, el reprezintă tipologia milionarului excentric care își afișează opulența, exact genul de personaj pe care polițistul i-a criticat adesea, în general.

„Chiar m-am gândit mult cum voi fi primit în trib. Mai ales că – și oamenii care mă urmăresc știu deja – am avut câteva clinciuri publice cu vreo doi de acolo: cu Donca, cu Boureanu… Mi-e foarte greu să interacționez cu oamenii care mint, care sunt șarlatani. Cu cei care sunt neserioși, mincinoși și aroganți”, spunea Godină, chiar înainte de a intra în show.

