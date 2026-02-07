Prima pagină » Actualitate » Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști

Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști

07 feb. 2026, 15:38, Actualitate

Celebrul polițist brașovean Marian Godină a fost în mijlocul unui nou moment tensionat în ultima ediție a competiției Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Marian Godină și fostul politician, Cristian Boureanu, au avut un schimb de replici cu subînțeles.

Toată tensiunea a început după ce Boureanu a lăsat de înțeles că nu știe prea bine cine este Marian Godină, moment în care una dintre concurente a intervenit și a spus „E domn’ polițist”. Boureanu a încercat să tempereze situația și a spus doar că a apucat să facă cunoștință cu celebrul polițist.

Cunoscut atât pentru activitatea sa ca polițist, cât și pentru intervențiile tranșante, Godină nu a rămas fără replică și i-a spus afaceristului, cu un zâmbet ironic, că este convins că va dormi liniștit lângă el.

„Sunt un om lângă care vei dormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, a spus Marian Godină.

Remarca polițistului a stârnit hotote de râs în rândul celorlalți concurenți, însă Cristi Boureanu a rămas fără cuvinte. Înainte de a avea schimbul de replici cu Boureanu, Marian Godină a vorbit clar și răspicat despre un alt concurent, Călin Donca, pe care l-a numit „milionar de carton”.

