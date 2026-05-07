Nicolas Sarkozy, eliberat condiționat. Fostul președinte al Franței nu va purta brățară electronică

Decizie importantă luată de judecătorul responsabil cu pronunțarea sentințelor de la Tribunalul Judiciar din Paris: a fost admisă cererea lui Nicolas Sarkozy de modificare a pedepsei. Astfel, fostul președinte al Franței a fost eliberat condiționat și nu va purta brățară electronică.

El a primit o condamnare în scandalul cheltuielilor din campania electorală din 2012.

6 luni de închisoare pentru Sarkozy

Potrivit BFMTV , instanța a admis cererea lui Nicolas Sarkozy de a-i reduce pedeapsa. Fostul președinte nu va purta o brățară electronică.

Condamnat definitiv la șase luni de închisoare în cazul Bygmalion, Nicolas Sarkozy solicitase o modificare a pedepsei pentru a evita să fie nevoit să poarte, din nou, o etichetă electronică. Potrivit unei surse judiciare, o hotărâre din data de marți, 5 mai, i-a admis cererea. Judecătorul care supraveghează pronunțarea sentințelor la tribunalul din Paris i-a acordat fostului președinte, în vârstă de 71 de ani, eliberarea condiționată începând de joi, 7 mai, din cauza vârstei sale.

Prin urmare, nu va fi obligat să poarte o brățară electronică.

Este vorba despre unul dintre dosarele penale intentate împotriva fostului președinte – cazul Bygmalion . Acesta era numele agenției de relații publice care s-a ocupat de campania sa electorală. Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de cheltuieli excesive ilegale în campania electorală din 2012 și condamnat la închisoare.

Nicolas Sarkozy a fost președintele Franței între 2007 și 2012.

Împotriva sa au fost intentate mai multe dosare penale, inclusiv un caz care a implicat regimul libian în finanțarea campaniei electorale, un caz care a implicat finanțarea excesivă a campaniei și un „caz de interceptare a convorbirilor telefonice”.

În septembrie, politicianul a primit o condamnare la cinci ani de închisoare pentru crearea unei organizații criminale. În prezent, se află în arest la domiciliu și poartă o brățară electronică, notează Mediafax.

