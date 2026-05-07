Trump anunță un posibil acord istoric cu Iranul: „Va renunța la armele nucleare”. Memorandumul cu 14 puncte, baza unei noi înțelegeri cu Teheranul

Președintele Donald Trump afirmă că negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt foarte aproape de un acord major, care ar putea include renunțarea Teheranului la armele nucleare și ridicarea sancțiunilor americane.

Donald Trump a declarat că discuțiile purtate în ultimele ore cu Iranul au înregistrat progrese semnificative și a susținut că Teheranul ar fi acceptat, în principiu, să renunțe la ambițiile sale nucleare militare, într-un posibil acord care ar putea redesena echilibrul de putere în Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.

„Am avut negocieri foarte bune în ultimele 24 de ore și este foarte probabil să ajungem la o înțelegere… Iranul nu poate deține arme nucleare. Au fost de acord cu asta”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că negocierile avansează într-un ritm favorabil, însă a evitat să indice un calendar clar pentru semnarea unei înțelegeri.

„Acordul se va întâmpla, dar nu există niciodată un termen limită. Am avut discuții foarte bune în ultimele 24 de ore”, a spus Trump.

Memorandum cu 14 puncte, baza unei noi înțelegeri

La acest moment, Washingtonul și Teheranul s-ar afla în faza finală a negocierilor privind un memorandum care ar urma să pună bazele unui acord amplu de pace și securitate regională.

Documentul, aflat încă în analiză la Teheran, ar conține 14 puncte esențiale și ar include măsuri majore privind programul nuclear iranian, securitatea maritimă și relaxarea sancțiunilor economice.

Printre prevederile discutate se numără încetarea conflictului din regiune și lansarea unei perioade de 30 de zile de negocieri asupra unui acord detaliat privind redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

În același timp, Iranul ar urma să accepte un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, discutat pentru o perioadă de 12 ani, precum și eliminarea din țară a stocurilor de uraniu puternic îmbogățit, inclusiv printr-un posibil transfer către SUA.

Memorandumul mai prevede renunțarea explicită a Teheranului la orice obiectiv privind deținerea de arme nucleare, oprirea activității instalațiilor nucleare subterane și acceptarea unor inspecții internaționale extinse, inclusiv controale inopinate ale ONU.

În schimb, Washingtonul ar urma să ridice sancțiuni economice importante și să deblocheze miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în străinătate.

Reacția Teheranului

Deși semnalele venite dinspre Washington sunt optimiste, autoritățile iraniene au transmis că analiza documentului este încă în desfășurare.

„Iranul încă revizuiește propunerile SUA și va comunica ulterior răspunsul său”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

