Pericolul ascuns din pufuleți. Ce conține, de fapt, snacks-ul preferat de români 

Zilnic, mâncăm peste un milion de pungi de pufuleți, dar nu știm ce conțin. Dacă citim eticheta vom vedea un conținut mare de sare, zahăr, aditivi și grăsimi. Problema majoră intervine când aflăm că legislația din România nu îi obligă pe producători să folosească cu măsură ingredientele.

Pufuleții au fost creați în 1935, în Wisconsin, America, într-o fabrică de mâncare pentru animale. Un angajat a vrut să curețe râșnița cu porumb umed, iar rezultatul au fost niște granule aerate care s-au dovedit gustoase, relatează Observator News.

Gustul a cucerit peste 60% dintre români, iar populația țării mânâncă un milion de pungi de pufuleți pe zi, fără a se uita ce scrie pe pungă.

Pericolul ascuns din pufuleți

Pufuleți cu gust de porumb dulce. Ingrediente: mălai, ulei de palmier, dextroză, sare, arome, zahăr, colorant, curcuma, condimente. Și lista poate continua. în ei găsim și aditivi sau emulsii grase.

„Dextroza este un zahăr, este glucoză, trebuie să ne uităm însă că pe lângă dextroză, în respectivele produse mai avem și zahăr, zaharoză, noi ne așteptăm să mâncăm mălai și mâncăm zahăr.

La 3 din 4 probe originea grăsimii este palmierul, este un ulei de palmier, este un ulei cu acizi grași saturați foarte mulți, foarte nesănătos. Facem un test simplu pe care îl putem face și acasă: punem un produs într-o hârtie mai poroasă și apăsăm, să vedem dacă rămân urme de ulei. Se vede uleiul. Aproape 30 la sută ulei””, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA, potrivit sursei citate.

Pufuleții, un real pericol pentru copii

Copiii mici nu au voie de mai mult de un gram de sare pe zi. Uneori, cantitatea aceasta este de două ori mai mare, într-o singură pungă de pufuleți. Toate acestea, sarea, grăsimile, zahărul, aditivii, devin un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor.

