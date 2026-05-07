Un turist a câștigat un proces în care a reclamat că nu a putut rezerva șezlong pe o plajă din Grecia

Un turist german a câștigat o despăgubire de peste 900 de euro după ce nu a reușit să își rezerve un șezlong pe o plajă din Grecia pentru că alți turiști le ocupaseră cu prosoape.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a declarat, în instanță, că petrecea 20 de minute pe zi pentru a găsi un șezlong, în ciuda faptului că se trezea la ora 06:00, potrivit BBC.

Acesta a dat în jdecată agenția de turism, pentru că a promovat sistemul de rezervări pe plajă. Clientul a argumentat că șezlongurile erau rezervate atât de des încât nu ar fi putut să le utilizeze deloc.

Judecătorii de la un tribunal districtual din Hanovra au decis în favoarea sa și au declarat că familia de patru persoane are dreptul la o rambursare mai mare pentru pachetul lor de vacanță, deoarece acesta au existat „nereguli”.

Bărbatul plătise inițial 7.186 de euro pentru a-și duce soția și cei doi copii în vacanța organizată pe insula Kos din Grecia.

Deși operatorul turistic plătise inițial o rambursare de 350 de euro, judecătorii din Hanovra au decis că familia are dreptul la o rambursare de 986,70 euro.

Aceștia au spus că, deși agenția de turism nu conducea hotelul și nu putea asigura că fiecare client avea acces la un șezlong în orice moment, operatorul avea obligația de a se asigura că există o structură organizatorică care să garanteze un raport „rezonabil” de șezlonguri la oaspeți.

