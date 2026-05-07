Prima pagină » Tehnologie » Oamenii de știință au inventat bateria care se încarcă instant. Cum funcționează

Oamenii de știință au inventat bateria care se încarcă instant. Deocamdată, dispozitivul este în fază de proiect.

Bateria care se încarcă instant

Oamenii de știință au realizat imposibilul: o baterie cuantică, care se încarcă instant, scrie larazon.es.

Discutăm, deocamdată, despre un dispozitiv în fază de proiect și mai sunt multe de făcut, până la varianta de serie.

Subiectul bateriilor generează mereu discuții, mai ales când trebuie să le încărcăm.

Acesta este un aspect-cheie, mai ales în cazul vehiculelor electrice.

Savanții australieni, conduși de CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) în colaborare cu Universitatea din Melbourne și RMIT, au creat primul prototip funcțional al bateriei cuantice.

Invenția marchează un punct de cotitură în capacitatea noastră de a gestiona energia.

Spre deosebire de bateriile convenționale, aceste baterii se bazează pe reacții chimice lente, un nou sistem care canalizează proprietățile mecanicii cuantice spre o întrebuințare cu totul diferită.

Cheia bateriei este într-un fenomen denumit superabsorbție. În acest proces, sistemul cuantic absoarbe lumina, permițând încărcarea mult mai rapidă decât în cazul unei baterii obișnuite.

Profesorul James Hutchison precizează că bateria se poate încărca imediat și deschide noi „uși” pentru tehnologia viitorului.

Pentru a demonstra fezabilitatea acestui proiect, echipa a folosit facilitățile Laboratorului de Laser Ultrarapid de la Universitatea din Melbourne. Folosind amplificatoare laser femtosecundă și metode avansate de spectroscopie, cercetătorii au putut observa comportamente surprinzătoare. De exemplu, au observat că această baterie cuantică tinde să se încarce mai repede pe măsură ce dimensiunea sa crește, un principiu care contrazice direct limitele de scalabilitate ale bateriilor actuale și promite o scalabilitate foarte promițătoare.

Deși proiectul se află într-o etapă de demonstrare a conceptului, rezultatele publicate în revista Nature Light: Science & Applications validează faptul că este posibil să se realizeze o încărcare rapidă și eficientă la temperatura camerei. Dr. James Quach, cercetătorul principal al proiectului, subliniază că acest progres pune bazele soluțiilor energetice de generație următoare. Cu toate acestea, calea către implementarea comercială necesită încă depășirea anumitor provocări. Prin urmare, vorbim despre un proiect pe termen lung.

