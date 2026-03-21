Ai mâncat crenvurști de post din Carrefour? Am aflat din ce sunt făcuți, de fapt

Suntem în plin post al Paștelui și mulți credincioși caută să înlocuiască ouăle, carnea sau lactatele cu diverse produse asemănătoare. Cei de la Carrefour oferă crenvurști de post, dar tu știi din ce sunt făcuți, de fapt?

Este vorba de batoane vegetale pe bază de proteine din grâu, mazăre și soia, are conțin următoarele ingrediente: apă, ulei de floarea-soarelui, amidon din cartofi, agenți de îngroșare (caragenan, celuloză, metilceluloză), fibre de citrice, 3,6% proteine de grâu (conține gluten), 2,2% proteine de mazăre, 1,8% proteine de soia, amestec de condimente (usturoi, ghimbir, ceapă, nucșoara, sfeclă), zahăr, extract de drojdie, sare iodată, arome, corector de aciditate (oțet tamponat), membrană artificială comestibilă (stabilizatori: alginat de sodiu, clorură de calciu). Poate conține urme de muștar, fructe cu coajă lemnoasă.

Membrana acestui produs conține alginat din alge marine, iar la temperaturi înalte poate să se umfle, dar aceasta este o reacție naturală a membranei și nu afectează gustul sau calitatea produsului.

Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară

Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui

Alimentul de post la care „trebuie obligatoriu să renunțăm”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este preferatul românilor

Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui

Produsul ieftinit cu 91% în Carrefour. Costa 279 lei, acum doar 25 lei

Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar

Ce ce pot fi înlocuite ouăle din prăjituri, chiftele și alte preparate, în post. Există multe rețete vegetariene și vegane pentru această perioadă

Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată

Vlad Ciurea nominalizează desertul de post care ne face mai inteligenți. Este singurul!