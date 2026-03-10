Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui

Credincioșii au intrat de câteva săptămâni în Postul Paștelui, așadar, aceștia caută alternative pentru alimentele „interzise” în această perioadă, iar printre ele se numără și brânza. Pentru mulți, renunțarea la produsele de origine animală nu înseamnă doar o schimbare în alimentație, ci și o provocare în a găsi variante gustoase și sățioase care să păstreze plăcerea meselor de zi cu zi.

În magazinele Kaufland au apărut la raft înlocuitori pentru clasica telemea, aceasta se numește „velemea” și promite să țină locul cu succes brânzei clasice cu care toți ne-am obișnuit.

Din ce este făcută „telemeaua” de post

„Velemeaua”, așa cum este denumită”, este făcută, potrivit ambalajului, din ulei de cocos și pastă de migdale, pe lângă acestea, ea mai conține apă, proteine din boabe de fasole, sare și arome.

Astfel, chiar și în perioada postului, mesele pot rămâne variate și savuroase. Cu puțină creativitate și cu ajutorul ingredientelor vegetale, credincioșii pot găsi cu ușurință alternative la brânza tradițională, fără a face compromisuri în ceea ce privește gustul.

