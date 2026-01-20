Prima pagină » Diverse » Cel mai înalt câine din lume a fost inclus în Cartea Recordurilor. Stăpânii săi au reușit cu greu să îl măsoare, doar folosind recompensa lui favorită

Cel mai înalt câine din lume a fost inclus în Cartea Recordurilor. Stăpânii săi au reușit cu greu să îl măsoare, doar folosind recompensa lui favorită

20 ian. 2026, 17:47, Diverse
SURSA: Youtube.com/Guinness World Records

Cel mai înalt câine din lume este o femelă din rasa dog german (cunoscută și ca marele danez), pe nume Minni, din statul american Connecticut (SUA), a anunțat Serviciul de presă al Cărții Recordurilor Guinness (Guinness World Records). Patrupedul măsoară 97,50 cm, ceea ce reprezintă un nou record mondial.

Stăpânii săi, Ken și Lisa Nogachek, au remarcat că Minni era o cățelușă destul de mică, când era pui. Cu toate acestea, apoi animalul a început să crească foarte repede și până la vârsta de un an cântărea deja aproximativ 16 kg.

Ken a recunoscut că măsurarea înălțimii câinelui a fost dificilă. Pentru a ține animalul de companie la locul său, proprietarul a trebuit să folosească recompensa preferată a câinelui, unt de arahide, scrie magyarhirlap.hu.

FOTO – Captură video: Youtube.com/Guinness World Records

Noua posesoare a recordului a depășit-o, astfel, pe deținătoarea anterioară a recordului, Lizzy, care avea, în 2014, 96,41 cm. Și doar puțin o mai despărțea de titlul de cea mai înaltă femelă din toate timpurile, deținut în continuare de Morgan, o femelă de 98,15 cm.

VIDEO – Youtube.com/Guinness World Records

