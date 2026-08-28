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Cine este tânăra de origine română care a reprezentat Texas la Miss USA. Ce a vizitat în România în urmă cu trei luni

Cine este tânăra de origine română care a reprezentat Texas la Miss USA. Ce a vizitat în România în urmă cu trei luni
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Alexis Maxine Fuetsch, o tânără de origine română, a reprezentat statul Texas la competiția Miss USA. La doar 20 de ani, fotomodelul are o medie academică perfectă de 4.0 GPA și își finalizează studiile în doar trei ani. Alexis a fost cea mai tânără concurentă din concursul de frumusețe.

Cine este Alexis Maxine Fuetsch, reprezentanta Texasului la Miss USA

Tânăra a devenit prima studentă din istoria Universității din Texas care câștigă titlul de Miss Texas USA.

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Studentă în ultimul an la Relații Publice, Alexis a descoperit concursurile de frumusețe abia la 18 ani, iar experiența a devenit pentru ea o platformă prin care susține drepturile copiilor cu dizabilități, scrie The Daily Texan.

În urmă cu trei luni, fotomodelul a vizitat România, a fost la mănăstirile din Bucovina, pe Transfăgărășan și în București, conform imaginile pe care le-a distribuit pe contul ei de Instagram.

Concursul Miss USA a avut loc în data de 27 august la Miami, Florida, fiind câștigată de Justus Kelley din Virginia. Alexis a fost cea mai tânără concurentă de la Miss USA 2026, având 20 de ani. Chiar dacă reprezentanta Texasului nu s-a calificat în top 20 semifinaliste, experiența a fost una de neuitat.

Româncă din partea mamei, Fuetsch spune că nu s-a considerat niciodată o concurentă tipică la concursurile de Miss.

A descoperit acest domeniu la vârsta de 18 ani, când căuta o modalitate prin care să promoveze Children’s Rehabilitation Institute Teleton USA (CRIT), un centru nonprofit destinat copiilor cu dizabilități.

Tânăra s-a înscris la Miss San Antonio Teen USA și experiența a făcut-o să urmeze acest drum.

A ajuns să câștige, spre surprinderea ei, după cum mărturisește: „Am fost complet cucerită”.

Experiența din lumea concursurilor de frumusețe i-a oferit o altă perspectivă asupra acestui domeniu „măcinat” de prejudecăți.

Potrivit tinerei cu dublă cetățenie română și americană, aspectul fizic nu este singurul lucru care contează.

Legătura lui Fuetsch cu CRIT a început pe când avea doar opt ani și era pasionată de pictură. A organizat o expoziție de artă la Neiman Marcus San Antonio și a vrut să doneze banii câștigați unei cauze umanitare.

A ajuns să viziteze CRIT, unde a văzut mulți copii de vârsta ei, care nu puteau merge sau vorbi, lucru care a afectat-o profund.

S-a dedicat astfel acestei cauze filantropice.

Alexis, mândră de originile ei românești

Alexis vrea să urmeze și Facultatea de Drept, pentru a deveni avocat al persoanelor cu dizabilități. Pentru ea, titlul de Miss Texas USA oferă o voce pentru a vorbi despre problemele copiilor.

Publicul să vadă dincolo de titlu și de scena concursului de Miss, acesta este visul tinerei care a cucerit podiumurile din SUA.

Fuetsch se consideră o persoană care iese din zona de confort pentru a deveni „portavocea” celor care nu se pot face auziți.

Dacă va ajunge să câștige titul de Miss USA, dorește să profite de notorietate pentru a-și ajuta semenii.

„La ce bun un microfon dacă nu vorbești în el?”, spune Alexis Maxine Fuetsch.

Într-un interviu acordat celor de la Hotnews, Alexis Maxine Fuetsch s-a declarat mândră de origine ei. Fratele, verii și ea sunt ortodocși și au fost botezați de un preot român, respectând tradițiile românești.

Sursa foto: Instagram alexismaxine

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