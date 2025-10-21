Suma impresionantă care a fost dată pentru o ORĂ de înot cu David Popovici. Licitația a pornit de la 500 de euro

O oră de înot alături de campionul David Popovici a fost adjudecată pentru 3250 de euro în cadrul licitației caritabile organizate de Casa Artmark.

Experiența a avut un preț de pornire de 500 de euro și a fost câștigată online, după mai multe runde de licitație.

Suma strânsă de casa de licitații Artmark va ajunge în conturile asociației Climb Again, un ONG care se ocupă în principal de copiii și tinerii cu nevoi speciale.

David Popovici nu este la primul gest de acest fel. Campionul, cunoscut pentru implicarea sa în cauze umanitare, a participat până acum la numeroase campanii de sprijin pentru copii și tineri.

