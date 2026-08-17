Invitat la emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu a criticat, împreună cu moderatorul, modul în care s-a prezentat Nicușor Dan de Sfânta Maria. Președintele a fost la o mănăstire, apoi s-a oprit în vizită la rude. În videoclipul comentat de Ionuț Cristache și Ion Cristoiu se poate observa ținuta președintelui. Publicistul Ion Cristoiu a ironizat faptul că Nicușor Dan ar fi lăsat-o pe partenera sa, să care bagajele și copiii, în timp ce el mergea în spate, cu mâinile în buzunare „ca arabii”. De asemenea, a ironizat și modul în care era îmbrăcat președintele.

„Domnule Cristache, asta e nevastă de președinte? Păi, ca la arabi, ăsta merge cu mâinile în fund și ea duce tot? Această fotografie spune totul despre România. Unu, el merge la distanța aia. Și să meargă, dracu’, în fundul ei, alături. Eu nu zic să o țină de mână. El e în chiloți. Și cu maioul ăsta de 2 lei, domnule. Și cu duba cu care cară cartofi”, a susținut Ion Cristoiu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Cristoiu spune că Nicușor Dan a ales anul acesta un grătar la rude

Ion Cristoiu a adăugat că Nicușor Dan a lipsit și anul trecut de la ceremoniile de Ziua Marinei ca să meargă la mănăstire cu familia. Publicistul a adăugat că sigur Nicușor s-a gândit că anul acesta pe lângă mănăstire ar trebui să facă și un grătar la „mătușa Maria”.

Cristache: Nu, s-a dus la o verișoară. Să viziteze o verișoară. Dar aveam o întrebare pentru dumneavoastră, nu mă lăsați. Dumneavoastră țineți legătura cu verișoarele dumneavoastră?

Cristoiu: Nu domnule. Lucrurile s-ar desfășurat în felul următor. De Sfântă Marie la Cotroceni nu se lucrează și el le-a zis soției lui: Bă, ce dracu’ facem noi de Sfânta Maria? Bă, facem un grătar. Facem ăla. Bă, hai să mergem, că am eu o mătușă. Mătușa Maria. În timpul ăsta erau serbările de Sfânta Maria. Anul trecut nu a fost tot așa de ziua Marinei, a fost la o mănăstire. Era la mănăstire, dar nu era în chiloți la mătușa ca anul acesta.

Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei.

Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Absența de la Constanța a atras atenția și prin faptul că este al doilea an la rând în care Nicușor Dan nu participă personal la manifestările dedicate Zilei Marinei.

Administrația Prezidențială a fost reprezentată de un consilier

La ceremoniile de la malul mării, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a prezentat mesajul pregătit de șeful statului pentru marinarii militari și civili.

Deși nu a mers la ceremoniile de la Constanța, Nicușor Dan a transmis prin mesagerul lui despre importanța Mării Negre pentru siguranța României. Președintele a explicat că zona a devenit mult mai importantă în ultimii ani, mai ales din cauza războiului din Ucraina și a riscurilor de securitate care au crescut în apropierea granițelor țării.

„În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a transmis Marius-Gabriel Lazurca din partea președintelui.

De Sfânta Maria, Nicușor Dan a trecut si pe la rude

Deși agenda prezidențială este una extrem de încărcată, Nicușor Dan profită de orice scurtă ocazie ca să revină în zona natală. Verișoara sa la care a fost în vizită recent, a explicat, într-un interviu acordat postului România TV, că președintele a rămas același om simplu pe care îl cunoaște din copilărie.

„La fel ca întotdeauna, uman, exact, nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția. Deci a rămas exact la fel cum îl știam de când eram mică”, a declarat femeia.

Ea a adăugat că, deși timpul nu îi mai permite șefului statului să petreacă perioade lungi în zonă, fiecare moment liber este dedicat familiei: „Cât poate, puțin, bineînțeles, timpul nu mai permite să stea foarte mult pe aici, dar când are ocazia, da, vine la fiecare dintre noi”.

Agitație și bucurie în curtea familiei: „Se joacă, se distrează foarte bine”

Vizitele în comuna Ileni sunt cu atât mai animate cu cât Nicușor Dan este mereu însoțit de soție și de copii. Prezența celor mici aduce multă energie și bucurie în gospodărie.

„Vine cu familia, 100%, și cu copiii, da. Mai ales că avem și noi copiii mici, se joacă, se distrează foarte bine aici, la Ileni. Vă dați seama, toți copiii mici în curte… a fost un pic de agitație. Dar plăcută, bineînțeles. Revederea tot timpul e bună”, a povestit ruda președintelui.

Așadar, cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria, președintele a ales să nu meargă nici anul acesta la Ziua Marinei și a participat dimineața la slujba de la Mănăstirea Dejani, iar seara și-a vizitat rudele, inclusiv pe mătușa sa, Maria, sora mamei sale.