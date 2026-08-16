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Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”

Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
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Președintele României, Nicușor Dan, păstrează o legătură strânsă cu familia sa din zona Făgărașului și după preluarea mandatului de la Cotroceni. Verișoara șefului statului a relatat cum decurg vizitele acestuia în mijlocul rudelor sale din Ileni, subliniind că funcția înaltă în stat nu i-a alterat deloc caracterul și modestia, conform România TV.

„Nu l-a schimbat funcția. A rămas exact la fel”

Deși agenda prezidențială este una extrem de încărcată, Nicușor Dan profită de orice scurtă ocazie ca să revină în zona natală. Verișoara sa a explicat, într-un interviu acordat postului România TV, că președintele a rămas același om simplu pe care îl cunoaște din copilărie.

„La fel ca întotdeauna, uman, exact, nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția. Deci a rămas exact la fel cum îl știam de când eram mică”, a declarat femeia.

Ea a adăugat că, deși timpul nu îi mai permite șefului statului să petreacă perioade lungi în zonă, fiecare moment liber este dedicat familiei: „Cât poate, puțin, bineînțeles, timpul nu mai permite să stea foarte mult pe aici, dar când are ocazia, da, vine la fiecare dintre noi”.

Agitație și bucurie în curtea familiei: „Se joacă, se distrează foarte bine”

Vizitele în comuna Ileni sunt cu atât mai animate cu cât Nicușor Dan este mereu însoțit de soție și de copii. Prezența celor mici aduce multă energie și bucurie în gospodărie.

„Vine cu familia, 100%, și cu copiii, da. Mai ales că avem și noi copiii mici, se joacă, se distrează foarte bine aici, la Ileni. Vă dați seama, toți copiii mici în curte… a fost un pic de agitație. Dar plăcută, bineînțeles. Revederea tot timpul e bună”, a povestit ruda președintelui.

Ce mănâncă șeful statului când merge în locurile natale

În ceea ce privește preferințele culinare, verișoara lui Nicușor Dan a dezvăluit că rudele îi pregătesc mâncăruri tradiționale locale. Șeful statului se bucură de preparate simple și evită meniurile sofisticate.

„Toată lumea pregătește chestii locale, supă cu tăiței și așa mai departe, bet nu are preferințe speciale. Este modest în continuare”, a adăugat verișoara acestuia.

Sărbătoare în familie de Sfânta Maria

Cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria, președintele a ales să nu meargă nici anul acesta la Ziua Marinei și a participat dimineața la slujba de la Mănăstirea Dejani, iar seara și-a vizitat rudele, inclusiv pe mătușa sa, Maria, sora mamei sale. Îmbrăcat lejer, într-o ținută de vară, Nicușor Dan a interacționat cu oamenii locului, copiii din cartier fiind extrem de curioși să îl vadă și să se fotografieze cu el.

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