Cristian Tudor Popescu, impresionat de discursul lui Bolojan de la moțiune
Cristian Tudor Popescu a postat pe Facebook un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. El spune că „Moțiunea trece, Bolojan rămâne” și îl numește „patriotul Bolojan”.

„Patriotul Bolojan
Moțiunea trece, Bolojan rămâne! Rămâne în mintea și sufletul românilor care au așa ceva. Ilie Bolojan a rostit cel mai adevărat, drept și deci patriotic discurs din ultimii 36 de ani ai acestei țări. În sfârșit, îndemnul lui Caragiale „Iubește România ca pe o mamă, nu ca pe o damă!” și-a găsit vocea în Parlamentul României”, a scris gazetarul pe Facebook.

Amintim că România a intrat într-una dintre cele mai tensionate zile politice din ultimul an. Azi, Parlamentul votează moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan — un vot care poate schimba complet direcția politică a țării. Încă de la 11:00 are loc dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură, inițiate de 254 de deputați și senatori, în Plenul Reunit al Parlamentului României. Ilie Bolojan a ținut și el un discurs:

„Eu pot să plec, dar problemele acestei țări nu pleacă odată cu mine”, a afirmat premierul la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Bolojan: „Eu pot să plec, dar problemele acestei țări nu pleacă odată cu mine!"

