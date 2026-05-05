Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan a luat-o la țintă pe Olguța Vasilescu în discursul de la moțiune. I-a reproșat proiecte pierdute și finanțări de la bugetul de stat

Ilie Bolojan a luat-o la țintă pe Olguța Vasilescu în discursul de la moțiune. I-a reproșat proiecte pierdute și finanțări de la bugetul de stat

Ruxandra Radulescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În discursul susținut de Ilie Bolojan în Parlament, înainte de votul moțiunii, a criticat-o pe Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe care a acuzat-o că ar fi pierdut finanțări din fonduri europene și că nu ar finalizat proiecte.

Aflat într-un moment decisiv pentru viitorul său politic, premierul Ilie Bolojan a aruncat săgeți de la tribuna Parlamentului în liderii social-democrați. Una dintre ținte a fost chiar primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, căreia a decis să-i adreseze o serie de reproșuri cu privire la gestionarea banilor publici.

„După ce am luat primul val de măsuri am lucrat la reducerea cheltuielilotr statului. Am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi pușculița statului pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Unii au mentalitatea că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară.

În 2024 Electrocentrale Craiova a primit un credit de la EximBank în valoare de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu. L-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene. Nu Bolojan a numit conducerea pentru Electrocentrale. Doamna care era în poză, era în campanie electorală cu primarul din Craiova.

În 2025, din nou Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. 50 de milioane de euro din fondul de rezervă direct către aeroport. În următorul an când din nou trebuia să dăm zeci de milioane n-a mai mers”, a transmis Bolojan.

România a pierdut 8 miliarde de euro de când Bolojan a preluat mandatul de premier

Amintim că de la momentul instalării premierului Bolojan la Palatul Victoria, România a pierdut 8 miliarde de euro. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țara noastră a avut acces la o finanțare inițială de aproximativ 29,2 miliarde euro. Ulterior, planul a fost ajustat – pentru a include și noul capitol REPowerEU -, iar în decembrie 2023 s-a ajuns la suma de 28,5 miliarde euro.

Pentru a accesa fondurile europene, România ar fi trebuit să respecte mai multe „jaloane”, să facă reforme și investiții. Salvatorii” care au redactat PNRR – Cristian Ghinea de la USR a fost cel care a coordonat întreaga „acțiune” – nu au putut implementa ceea ce chiar ei au promis pentru România. Mai multe detalii AICI.

Recomandarea video

Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar putea da Ilie Bolojan apropiaților
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
2026: Care este CEA MAI SCUMPĂ mașină înmatriculată în România?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp? Poligamia explicată: între biologie, cultură și nevoi emoționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe