Ilie Bolojan a luat-o la țintă pe Olguța Vasilescu în discursul de la moțiune. I-a reproșat proiecte pierdute și finanțări de la bugetul de stat

Aflat într-un moment decisiv pentru viitorul său politic, premierul Ilie Bolojan a aruncat săgeți de la tribuna Parlamentului în liderii social-democrați. Una dintre ținte a fost chiar primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, căreia a decis să-i adreseze o serie de reproșuri cu privire la gestionarea banilor publici.

„După ce am luat primul val de măsuri am lucrat la reducerea cheltuielilotr statului. Am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi pușculița statului pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Unii au mentalitatea că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară.

În 2024 Electrocentrale Craiova a primit un credit de la EximBank în valoare de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu. L-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene. Nu Bolojan a numit conducerea pentru Electrocentrale. Doamna care era în poză, era în campanie electorală cu primarul din Craiova.

În 2025, din nou Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. 50 de milioane de euro din fondul de rezervă direct către aeroport. În următorul an când din nou trebuia să dăm zeci de milioane n-a mai mers”, a transmis Bolojan.

România a pierdut 8 miliarde de euro de când Bolojan a preluat mandatul de premier

Amintim că de la momentul instalării premierului Bolojan la Palatul Victoria, România a pierdut 8 miliarde de euro. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), țara noastră a avut acces la o finanțare inițială de aproximativ 29,2 miliarde euro. Ulterior, planul a fost ajustat – pentru a include și noul capitol REPowerEU -, iar în decembrie 2023 s-a ajuns la suma de 28,5 miliarde euro.

Pentru a accesa fondurile europene, România ar fi trebuit să respecte mai multe „jaloane", să facă reforme și investiții. Salvatorii" care au redactat PNRR – Cristian Ghinea de la USR a fost cel care a coordonat întreaga „acțiune" – nu au putut implementa ceea ce chiar ei au promis pentru România.