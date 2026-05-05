Alina Gorghiu: „Veți vedea azi cum arată bucuria nebunilor în plin blocaj politic”

Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției și membru al Biroului Executiv al PNL, a postat pe social media un mesaj cu numai câteva minute înainte de ședința din Parlament în care se va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. „Veți vedea cum arată bucuria nebunilor în plin blocaj politic”, a scris ea.

Prin mesajul transmis, Gorghiu dă de înțeles că demiterea Executivului este aproape sigură.

Gorghiu: „Ce va urma după ziua de azi este important”

„A început ședința din Parlament pe tema moțiunii de cenzură. Veți vedea azi cum arată bucuria nebunilor în plin blocaj politic.

Ce va urma după ziua de azi este important pentru noi toți. Angajamentul PNL luat anul trecut în fața românilor a fost clar: stabilitate, direcție euroatlantică și scoaterea României din criză. Ce face PSD azi e un demers greșit, este un gest radical, neloial guvernării de coaliție, care generează costuri imediate pentru toți, pentru guvernare, pentru economie, pentru oamenii de rând și oferă culoar vocilor extremiste”, a scris pe Facebook Alina Gorghiu.

La Parlament este „fierbere” mare. În timp ce moțiunea este citită în plen, liberalii le împart colegilor parlamentari un decalog.

Liderul PNL-ist Gabriel Andronache a spus că grupurile parlamentare ale liberalilor vor rămâne în sală și vor transmite „prezent, nu votez”: „Noi credem că moțiunea se joacă. De aceea colegii noștri vor sta în bănci să îi convingă pe cei care vor să voteze moțiunea să nu o voteze”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Ilie Bolojan: „Această moțiune este mincinoasă, cinică și artificială”

Bolojan a ajuns să fie susținut de cei pe care îi consideră „extremiști”. Parlamentarii UNIT nu votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR

George Simion este convins că moțiunea de cenzură va trece. Pe ce se bazează președintele AUR

Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”