Aroganță în minivacanță. Patru turiști au plecat din Mamaia cu elicopterul. Imaginile au devenit virale

Imagini de senzație din stațiunea Mamaia. Mai mulți petrecăreți au găsit o soluție de transport, direct de la malul Mării Negre, pentru a sfida prețurile de la pompă. În imaginile de mai sus se poate observa cum mai multe persoane se îmbarcă într-un elicopter, în apropierea cluburilor din Mamaia Nord.

Minivacanța de 1 Mai s-a lăsat, din nou, cu aroganțe la malul mării. Mai multe persoane au luat în considerare un transport „alternativ”. Au plecat cu elicopter direct de la mare. Aroganța s-a menținut și anul acesta la un nivel ridicat în „stațiunea milionarilor”. Deși tarifele combustibililor îi înfrânează pe mulți șoferi să mai consume, în alte circumstanțe acestea sunt sfidate cu brio.

Reacții înlănțuite pe internet, după aroganța de pe litoral

Imaginile s-a viralizat într-un timp scurt, iar comentariile nu au încetat să apară.

„Prețuri: închiriere: – elicopter 1 pasager 3463 lei; timp de zbor o oră 45 minute; – elicopter 4 pasageri 7150 lei; timp de zbor 90 minute; – elicopter 5 pasageri 9754 lei; timp de zbor 70 minute…..Nu e mare șmecherie, de persoană cam cât o barcă „charter” până la Sulina”

„La ce ambuteiaje există în România, ar trebui să existe programul național Primul Elicopter, chiar văzusem un elicopter second hand la 50 000 de dolari 2 locuri. Bine, nu știu dacă e funcțional și decolează, dar prețul era super și programul Primul Elicopter ar rezolva problemele din trafic, piloții de elicopter se angajează separat „

„Gandiți-vă ca ăla cu Macan se simte sărac când vede asta”

„Și care este problema? Bravo lui”

„Îți dai seama ce „realizare”! Pleci dintr-o dugheană de stațiune cu elicopterul de parca ai pleca de la Saint-Tropez”

„Dacă nu avea omul mașină trebuia să plece cu ceva…”

sursă foto & video: Facebook