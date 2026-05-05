Test major al clauzei de apărare colectivă a UE. Țările europene au pus în practică un scenariu de război hibrid fără participarea SUA

Uniunea Europeană a desfășurat luni un exercițiu fără precedent pentru a testa Articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona, cunoscut drept „clauza de apărare reciprocă”, similară cu articolul 5 din Tratatul NATO.

Exercițiul a simulat o situație de criză unde un actor străin a lansat un atac hibrid la scară largă (dezinformare, atacuri cibernetice, sabotaj) menit să destabilizeze statele membre. Acest exercițiu le-a oferit liderilor europeni ocazia de a clarifica modul în care pot răspunde la aceste amenințări fără a depinde exclusiv de structurile NATO.

Acest exercițiu a implicat ambasadorii răspunzători de politica de securitate europeană și experți din mai multe instituții europene. Rezultatele vor fi utilizate pentru pregătirea unui plan de consolidare a clauzei de apărare colectivă a Uniunii Europene, în contextul în care se prevede o reducere a angajamentului Statelor Unite față de Europa.

Oficialii europeni au lucrat cu un scenariu fictiv, dar realist, pentru a testa dacă reacția la criză și coordonarea ar funcționa în cazul unor atacuri.

O clauză mai puternică decât Articolul 5 din NATO

Articolul 42.7 al Tratatului Uniunii Europene (clauza de apărare reciprocă) prevede că, dacă un stat membru este victima unui atac armat pe teritoriul național, celelalte state membre sunt obligate să asigure ajutoare și asistență prin orice mijloace disponibile. Formularea este mai puternică decât a Articolului 5 din Tratatul NATO, care lasă la latitudinea membrilor alianței modalitatea de a ajuta un alt stat semnatar, în cazul unui atac.

Clauza europeană a fost activată până acum o singură dată, după atacurile teroriste din 2015 de la Paris.

