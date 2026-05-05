Prima pagină » Diverse » Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Care este motivul

Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Care este motivul

Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Care este motivul
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Află mai jos este motivul.

Bosnia și Herțegovina, prin sistemul său de conducere comună format din reprezentanți bosniaci, croați și sârbi, este singura țară din lume cu 3 președinți simultan.

Există o singură țară în lume care are un sistem de conducere cu trei președinți: Bosnia și Herțegovina. Cei trei lideri, care reprezintă în mod egal populațiile bosniacă, croată și sârbă ale țării, iau decizii privind guvernarea statului, relatează Jagran Josh.

Sistemul de conducere tripartit a fost instituit în timpul războiului din Bosnia din anii 1990, când a izbucnit conflictul, pentru a preveni eventuale tensiuni între comunități. Acest sistem este susținut de ONU, deoarece a contribuit la menținerea păcii în țară timp de 25 de ani.

Cum este împărțită țara

  • Bosnia și Herțegovina este împărțită în două entități principale:
    • Federația Bosniei și Herțegovinei (bosniaci și croați)
    • Republica Srpska (majoritar sârbi)
  • Există și un district special (Brčko), cu statut separat.

De ce există acest sistem

  • Sistemul a fost creat după războiul din anii ’90, prin Acordul de la Dayton.
  • Scopul a fost să se evite conflictele între cele trei grupuri etnice și să li se ofere tuturor reprezentare egală.

Recomandarea autorului:

A căzut mitul „Bulgariei ieftine”. Cât a plătit un turist român pentru o bere la 0.33l, în vacanța de 1 Mai, pe faleza din Balcic

Regula celor 90 de minute înainte de cafea. Corpul va răspunde altfel la cofeină

Recomandarea video

Mediafax
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
Digi24
„S-ar putea întâmpla ceva foarte curând”. Temerea persistentă a Europei: „fereastra de oportunitate” a lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Pentagonul schimbă regulile de angajament în Strâmtoarea Ormuz
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Câte guverne au căzut prin moțiune de cenzură, după Revoluție: de la cel mai scurt Executiv, la cel demis cu cele mai multe voturi
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Ce branduri chinezești au ales românii. Două mărci domină clar piața
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
Fizicienii au descoperit o fractură în structura timpului
VIDEO Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
10:56
Cum a apărut Gigi Becali în Parlament, pentru votul de la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Ce a spus despre George Simion
FLASH NEWS Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
10:48
Cină cu răsunet, la Erevan. Emmanuel Macron a cântat o piesă live și a fost acompaniat la tobe de Nikol Pașinian, premierul Armeniei
Gândul de Vreme Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
10:32
Unde vor fi azi în România 28 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Prognoza ANM, exclusiv pentru Gândul
REACȚIE Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
10:27
Marius Budăi: ”România plătește astăzi prețul încăpățânării lui Bolojan”/ ”A susține în continuare un premier cu acest bilanț ar fi iresponsabilitate”
ANALIZĂ Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
10:27
Bloomberg: România, în plină criză politică și economică, votează soarta Guvernului Bolojan, dar fără o soluție clară pentru ziua de mâine
FLASH NEWS Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case
10:16
Revoltă la marginea Iașului: localnicii dintr-o comună cer referendum împotriva blocurilor ridicate între case

Cele mai noi

Trimite acest link pe