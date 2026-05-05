Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Care este motivul

Există o singură țară în lume care are un sistem de conducere cu trei președinți: Bosnia și Herțegovina. Cei trei lideri, care reprezintă în mod egal populațiile bosniacă, croată și sârbă ale țării, iau decizii privind guvernarea statului, relatează Jagran Josh.

Sistemul de conducere tripartit a fost instituit în timpul războiului din Bosnia din anii 1990, când a izbucnit conflictul, pentru a preveni eventuale tensiuni între comunități. Acest sistem este susținut de ONU, deoarece a contribuit la menținerea păcii în țară timp de 25 de ani.

Cum este împărțită țara

Bosnia și Herțegovina este împărțită în două entități principale: Federația Bosniei și Herțegovinei (bosniaci și croați) Republica Srpska (majoritar sârbi)

Există și un district special (Brčko), cu statut separat.

De ce există acest sistem

Sistemul a fost creat după războiul din anii ’90, prin Acordul de la Dayton .

. Scopul a fost să se evite conflictele între cele trei grupuri etnice și să li se ofere tuturor reprezentare egală.

