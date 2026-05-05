Prima pagină » Știri politice » Bolojan: Nu am hotărât împreună creșterea TVA? Cât sunteți de ipocriți?!

Puțin după ora 11:00 a început ședința Plenului Reunit în Parlamentul României. Ilie Bolojan a atacat mai multe subiecte în plen, în fața sutelor de parlamentari, aducând în atenție aspecte economice ale țării. Premierul României a lasat o întrebare directă în plen: „Nu am hotărât împreună creșterea TVA? Cât sunteți de ipocriți?!”.

Ilie Bolojan a vorbit în Plenul Reunit în Parlament, în urmă cu puțin timp.

„Știu că o informare despre o posibilitate în ședința de guvern nu are nicio valoare economică și că orice vânzare pe care vrei să o faci înseamnă de la 6 luni la un an de zile. Deci, baza acestei moțiuni nu există. Este o minciună totală. Trebuia să vă agățați de ceva.

În această moțiune se vorbește despre sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre CASS și așa mai departe. Păi, nu le-am hotărât pe acestea împreună? Nu știm asta, stimați colegi? Cât sunteți de ipocriți?!” Dar, cum să vă spun, eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri, pentru că încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică. Nu există nicăieri așa ceva. Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni. Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit”, a spus Ilie Bolojan.

