Harta mondială se rescrie într-un ritm amețitor, pe fondul politicii hegemonice a Statelor Unite, dar și al altor blocuri de putere emergente. Context în care Europa are o poziție tot mai volatilă. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat cauzele profunde din spatele degringoladei geostrategice manifestate de vechiul continent și ce soluții există.

Poziția reprezentanților Uniunii Europene la Forumul de la Davos – eveniment care dă ora exactă în materie de sfere de influență chiar în aceste zile, – este șovăitoare, apreciază Ștefan Popescu.

De ce nu China sau Rusia nu reprezintă soluții

Chestionat de moderator cum ar putea ieși Europa din irelevanță, printr-o apropiere de Statele Unite sau printr-o schimbare de leadership, analistul a explicat că există doar două căi fezabile.

”Sunt două metode: fie să creăm o Europă unită, un orizont strategic și eu întreb dacă se poate acest lucru. Nu știu dacă se poate, vă rog să îi puneți împreună pe francezi cu nemți inclusiv în materie de cooperare militară industrială, de orizont strategic. Fie o relație privilegiată, așa cum au urmărit britanicii după 1945, cu Statele Unite ale Americii. Sunt numai două posibilități pentru că restul… ce spunea Macron apropo de investițiile chineze, dacă te duci înspre chinezi sau înspre ruși vei fi clar instrumentat de acele puteri”.

China primește vânt în pânze în problema Taiwanului

Context în care trebuie menționată poziția Chinei, care primește o mână de ajutor în problema Taiwanului din partea Statelor Unite.

”China privește cu mare satisfacție. O Americă tranzacțională va fi o Americă care va privi inclusiv pragmatic dosarul Taiwanului și cu care se va putea ajunge la o anumită negociere, la un anumit deal”, a completat Popescu.

