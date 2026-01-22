Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da

România izolată pe plan internațional. Ștefan Popescu: Nu este menționată în inițiativa de securitate a Statelor Unite, Polonia da

22 ian. 2026, 13:01, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat alături de jurnalistul Ionuț Cristache, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, schimbările convulsive de pe prima scenă mondială, unde România este tot mai puțin relevantă. Cel mai puternic indiciu în acest sens vine din partea Americii, care nu include țara noastră în strategia sa de securitate pe 2026. 

În opinia invitatului, absența șefului statului de la Davos denotă o problemă de personalitate, care va avea efecte nefaste în planul politicii externe a României. Mai grav este, apreciază expertul în politică externă, că țara noastră pare vidă de idei pe plan internațional, lucru care se traduce printr-un loc marginal la masa marilor puteri.

România – nechemată, neinvitată la masa celor mari

Ionuț Cristache: România pare că s-a înecat cu niște lozinci și atât. N-are nimic altceva de pus pe masă.

Ștefan Popescu: Da, spațiul public a fost total viciat…

Cristache: Total intoxicat de teme false, irelevante, care ne-au ținut captivi în niște iluzii. Și acum iată-ne treziți cu toții, la comun cu europenii, că n-avem nicio idee.

“Ceilalți își permit, au o altă geografie“

Popescu: Da, absolut nicio idee. La noi mai mult decât în alte părți. Și mai este ceva, își permit ceilalți pentru că au altă geografie. Dar noi vedem prin binoclul Crimeea. Asta e marea problemă a României, pentru că să fi avut o Românie relevantă, dar cu poziția Portugaliei sau a Ungariei, vă spun sincer că nu aveam absolut nicio problemă. Dar România este chiar la frontieră și când se fac ajustări, vă puteți închipui că țările de la contact, acolo sunt. Dacă Finlanda și Țările Baltice, dar Țările Baltice și Polonia sunt explicit menționate de documentele americane. Legea Apărării, care a trecut prin cele două camere ale Congresului, menționează negru pe alb: prioritatea Statelor Unite ale Americii pentru inițiativa de securitate a Țărilor Baltice și pentru Polonia. România nu este menționată.

Cristache: Nu e menționată, nu e chemată la grupurile restrânse de discuții.

Popescu: Nu are dialog cu Washingtonul, deși au trecut 8 luni (n.r. – de la debutul mandatului lui Nicușor Dan).

Nicușor Dan, marele absent de la Davos. Ștefan Popescu: Ignorarea acestui eveniment ridică o problemă de personalitate

