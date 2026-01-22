Ochelarii „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Trump i-a ironizat la Davos. Cât costă accesoriul președintelui francez

Ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos au devenit virali pe internet, fiind comparați de internauți cu stilul „Top Gun”. Accesoriul a atras inclusiv ironii din partea lui Donald Trump și a stârnit un val de meme-uri pe rețelele sociale.

Ochelarii de soare în stil aviator purtați de președintele francez Emmanuel Macron în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial au atras atenția publicului și au generat un val de reacții pe rețelele sociale, relatează Reuters.

Macron a apărut marți, la Davos, purtând ochelari de soare, în timp ce îl critica pe președintele american Donald Trump pe tema Groenlandei. Look-ul său a fost rapid comparat cu cel din celebrul film Top Gun, devenind subiect de meme-uri, comentarii și speculații online.

Unii utilizatori l-au lăudat pentru stilul îndrăzneț, în timp ce alții l-au criticat ca fiind prea teatral, alții au ridicat semne de întrebare legate de starea sa de sănătate. Biroul de presă al președintelui francez a precizat că alegerea de a purta ochelari de soare în interior a fost determinată de necesitatea protejării ochilor, în urma unei rupturi a unui vas de sânge la nivelul unui ochi.

O memă intitulată „Duel în Davos” a devenit virală, fiind realizată ca o parodie a filmului Top Gun, în care Macron și Trump apar în uniforme militare, privindu-se fix. Referințele la producția din 1986, cu Tom Cruise în rolul principal, au fost omniprezente.

„Trump: ai grijă… Macron e aici”, a scris un utilizator pe platforma X, alături de o fotografie cu liderul francez purtând ochelari de aviator. „Nu putea să găsească niște ochelari mai sobri?”, a comentat un alt utilizator.

Ironiile au ajuns inclusiv la Trump, care a comentat miercuri, în discursul său de la Davos, accesoriul purtat de Macron.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump. „De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta”, a adăugat liderul american.

La rândul său, ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad, a alimentat trendul online, publicând o versiune a memei „Soyboy vs Yes Chad”, în care personajul Chad poartă ochelari de aviator și este înfășurat într-un steag francez.

Cât costă ochelarii „Top Gun” ai lui Macron

Grupul italian iVision Tech, proprietarul mărcii franceze Henry Jullien, a confirmat că modelul purtat de Emmanuel Macron este Pacific S 01, care costă 659 de euro pe site-ul oficial.

Reprezentanții companiei au precizat că i-au trimis inițial ochelarii președintelui francez drept cadou, însă acesta a insistat să îi plătească și s-a asigurat că sunt fabricați în Franța.

Impactul mediatic a avut și efecte financiare: acțiunile iVision Tech, listate la Milano, au crescut cu aproape 6% miercuri.