Prima pagină » Actualitate » Adevăratul pericol reprezentat de Donald Trump. De ce discursul președintelui de la Davos nu liniștește Europa

Adevăratul pericol reprezentat de Donald Trump. De ce discursul președintelui de la Davos nu liniștește Europa

Bianca Dogaru
22 ian. 2026, 11:46, Actualitate
Adevăratul pericol reprezentat de Donald Trump. De ce discursul președintelui de la Davos nu liniștește Europa
Sursa foto: The Economist

Discursul lui Donald Trump de la Davos a fost mai moderat decât se așteptau liderii europeni, relatează The Economist. Președintele SUA nu a amenințat cu tarife comerciale, a exclus folosirea forței și a vorbit despre negocieri, inclusiv în cazul Groenlandei. La prima vedere, tensiunile dintre Statele Unite și Europa par să se fi redus. 

Problema este că miza nu a dispărut. Trump nu a renunțat la obiectivele sale, ci doar a schimbat tonul. Groenlanda rămâne un subiect de interes pentru Washington, iar discursul de la Davos arată mai degrabă o retragere tacită decât o schimbare reală de direcție, potrivit sursei citate. Europa a câștigat timp, nu siguranță.

Riscul major ține de felul în care Trump privește alianțele. La Davos, el a vorbit din nou despre NATO ca despre o povară pentru America și a sugerat că SUA nu primesc nimic în schimbul sprijinului oferit Europei. Membri ai administrației sale au invocat sume mari cheltuite de SUA pentru apărarea Europei.

Textul amintește însă că NATO a funcționat pe baza beneficiului reciproc și că singura dată când Articolul 5 a fost invocat a fost după atacurile din 11 septembrie, când aliații europeni au sprijinit Statele Unite. De asemenea, Europa oferă Statelor Unite baze militare importante și contribuie la securitatea comună.

Un alt pericol este metoda. Experiența anilor trecuți arată că Trump renunță temporar la presiuni doar atunci când costurile devin prea mari, pentru a reveni ulterior cu alte pârghii: tarife, șantaj politic sau condiționarea sprijinului militar. Altfel spus, conflictul nu dispare, ci se mută.

În final, articolul arată că episodul Groenlandei este văzut ca un semnal mai larg pentru aliații Americii. Chiar dacă tensiunile s-au redus temporar, discursul și pozițiile exprimate de Donald Trump ridică semne de întrebare în ceea ce privește viitorul relației dintre SUA și Europa, dar și stabilitatea alianței transatlantice.

Sursa foto: The Economist

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”
14:09
CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”
CONTROVERSĂ Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
14:07
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
ENERGIE Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București”
13:58
Șeful unei mari companii din energie din România trage un semnal de alarmă: Bucureștiul are cea mai scumpă energie: „Nu Berlin. Nu Budapesta. Nu Sofia. București”
ADMINISTRAȚIE Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan”
13:56
Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan”
FLASH NEWS Andrei Caramitru: „SUA va absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine. E inevitabil”
13:52
Andrei Caramitru: „SUA va absorbi Canada, Mexic, Groenlanda și nordul Americii Latine. E inevitabil”
TRAGEDIE Sicilia, devastată de ciclonul Harry. Pagube de sute de milioane de euro. Dezastrul în imagini
13:36
Sicilia, devastată de ciclonul Harry. Pagube de sute de milioane de euro. Dezastrul în imagini
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Radare de trafic automate, incluse într-un contract URIAȘ. Sistemul e-SIGUR devine realitate
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: jocurile video în exces pot afecta dieta, somnul și greutatea
FLASH NEWS Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot
14:06
Putin evaluează prețul Groenlandei prin comparație cu Alaska. Cât ar costa uriașa insulă, în opinia liderului de la Kremlin. E de 4 ori mai ieftină decât un sistem de rachete Patriot
FLASH NEWS Ginerele lui Trump dezvăluie la Davos „planul general” pentru Gaza, cu o hartă și mai multe proiecții. Cum va arăta noua enclavă palestiniană
14:03
Ginerele lui Trump dezvăluie la Davos „planul general” pentru Gaza, cu o hartă și mai multe proiecții. Cum va arăta noua enclavă palestiniană
FLASH NEWS Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor”
13:36
Maia Sandu afirmă că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România: „Mergem strict după decizia cetățenilor”
ULTIMA ORĂ Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a picat la vot în Parlamentul European. Doar 165 dintre cei 720 de membri au votat pentru demiterea șefei CE
13:34
Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen a picat la vot în Parlamentul European. Doar 165 dintre cei 720 de membri au votat pentru demiterea șefei CE
METEO Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai caldă, apoi iarna revine în forță 
13:30
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai caldă, apoi iarna revine în forță 
ULTIMA ORĂ Deputat AUR, oprit la graniţa cu Ucraina. Omul de afaceri susţine că a fost umilit şi declarat „duşman al poporului ucrainean”
13:30
Deputat AUR, oprit la graniţa cu Ucraina. Omul de afaceri susţine că a fost umilit şi declarat „duşman al poporului ucrainean”

Cele mai noi

Trimite acest link pe