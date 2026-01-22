Adevăratul pericol reprezentat de Donald Trump. De ce discursul președintelui de la Davos nu liniștește Europa

Discursul lui Donald Trump de la Davos a fost mai moderat decât se așteptau liderii europeni, relatează The Economist. Președintele SUA nu a amenințat cu tarife comerciale, a exclus folosirea forței și a vorbit despre negocieri, inclusiv în cazul Groenlandei. La prima vedere, tensiunile dintre Statele Unite și Europa par să se fi redus.

Problema este că miza nu a dispărut. Trump nu a renunțat la obiectivele sale, ci doar a schimbat tonul. Groenlanda rămâne un subiect de interes pentru Washington, iar discursul de la Davos arată mai degrabă o retragere tacită decât o schimbare reală de direcție, potrivit sursei citate. Europa a câștigat timp, nu siguranță.

Riscul major ține de felul în care Trump privește alianțele. La Davos, el a vorbit din nou despre NATO ca despre o povară pentru America și a sugerat că SUA nu primesc nimic în schimbul sprijinului oferit Europei. Membri ai administrației sale au invocat sume mari cheltuite de SUA pentru apărarea Europei.

Textul amintește însă că NATO a funcționat pe baza beneficiului reciproc și că singura dată când Articolul 5 a fost invocat a fost după atacurile din 11 septembrie, când aliații europeni au sprijinit Statele Unite. De asemenea, Europa oferă Statelor Unite baze militare importante și contribuie la securitatea comună.

Un alt pericol este metoda. Experiența anilor trecuți arată că Trump renunță temporar la presiuni doar atunci când costurile devin prea mari, pentru a reveni ulterior cu alte pârghii: tarife, șantaj politic sau condiționarea sprijinului militar. Altfel spus, conflictul nu dispare, ci se mută.

În final, articolul arată că episodul Groenlandei este văzut ca un semnal mai larg pentru aliații Americii. Chiar dacă tensiunile s-au redus temporar, discursul și pozițiile exprimate de Donald Trump ridică semne de întrebare în ceea ce privește viitorul relației dintre SUA și Europa, dar și stabilitatea alianței transatlantice.

Sursa foto: The Economist

