Prima pagină » Știri externe » Forumul de la Davos, ziua 2. Europa, sub asediul noii ordini mondiale marca Trump. Cum răspunde Macron „noului imperialism” al lui Trump

20 ian. 2026, 14:35, Știri externe
16:00

UPDATE. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, către europeni: „Nu ripostați!”

Care este mesajul secretarului Trezoreriei SUA către liderii europeni care reacționează la acțiunile președintelui Donald Trump privind Groenlanda?

„Stați jos, respirați adânc și nu ripostți. Președintele își va transmite mesajul mâine. Păstrați o minte deschisă”, a răspuns Scott Bessent în timpul unei sesiuni moderate de un jurnalist Fox Business la Davos.

În plus, el afirmă că problemele Groenlandei „i-au preocupat pe americani timp de peste 150 de ani”.

Dar tarifele impuse Europei?

„Suntem pe punctul de a încheia un acord foarte avantajos pentru ambele părți”, în ciuda amenințării unei creșteri tarifare de 10% la 1 februarie, care vizează țările europene care se opun ambițiilor americane în Groenlanda.

Europenii „finanțează ei înșiși războiul” din Ucraina prin achiziționarea de petrol rusesc, deplânge Scott Bessent

Pe scena Forumului de la Davos, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a deplâns din nou faptul că „Europa încă achiziționează petrol rusesc, chiar și la patru ani după” începutul războiului din Ucraina. „Ei înșiși finanțează războiul”, a afirmat el, atacând și China, care este „un mare cumpărător de petrol rusesc”, la fel ca și de petrol venezuelean. Scott Bessent s-a felicitat astfel că a oprit fluxul de petrol venezuelean către Beijing, intervenind în țara sud-americană.

15:58

UPDATE.Emmanuel Macron deplânge amenințările lui Trump cu impunerea de taxe vamale

Pe scena Forumului de la Davos, Emmanuel Macron a insistat asupra necesității de a „rezolva problema războiului din Ucraina” și de a rămâne concentrați asupra păcii în Europa. De asemenea, el a deplâns noile amenințări cu impunerea de taxe vamale lansate de Donald Trump împotriva țărilor europene. „Vă puteți imagina? Este o nebunie că trebuie să folosim pentru prima dată instrumentul anti-coerciție împotriva Statelor Unite”, a subliniat el.

15:54

UPDATE. Emmanuel Macron vrea să mobilizeze economiile europene prin uniunea piețelor de capital

De la Davos, în Elveția, Emmanuel Macron a insistat asupra necesității dezvoltării uniunii europene a piețelor de capital, pentru a permite europenilor să investească mai mult din economiile lor în inovarea din Europa.

„Avem economii în Europa, mai multe decât în Statele Unite, dar o parte prea mare este investită în afara Uniunii”, a subliniat el, apelând totodată la „simplificarea” regulilor și la consolidarea pieței unice pentru a sprijini inovarea și creșterea economică. Șeful statului francez a considerat astfel că UE nu este suficient de bine pregătită pentru a face față nivelului de investiții publice și private din Statele Unite.

15:51

UPDATE. „Preferăm statul de drept în locul brutalității”, declară Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a apărat modelul european la Davos, subliniind că „Europa poate fi lentă, dar este previzibilă și se bazează pe statul de drept, ceea ce reprezintă un avantaj în vremurile actuale”. Franța și Europa sunt „atașate” de „suveranitatea națională” și de „Carta” ONU, a adăugat el, înainte de a afirma: „Preferăm statul de drept în locul brutalității”.

15:47

UPDATE. Davos sub asediu: Macron contraatacă! „Nu” noului imperialism, „Da” investițiilor chineze.

15:40

UPDATE. Emmanuel Macron vrea să protejze industria „Bătrânului Continent“ european

La Davos, Emmanuel Macron a declarat că Europa trebuie să își abordeze lipsa de creștere economică bazându-se pe trei piloni ai suveranității: protecție, simplificare și investiții. Potrivit președintelui francez, competitivitatea europeană este în urma celei a Statelor Unite. Acesta i-a numit pe europeni „prea naivi” în fața piețelor închise sau protejate.

El a cerut un realism sporit și și-a anunțat intenția de a pune bazele, împreună cu Comisia Europeană, pentru o „preferință europeană” care să protejeze industria Bătrânului Continent. Europa trebuie să „folosească” instrumentele sale „foarte puternice” atunci când „nu este respectată”, a adăugat el, referindu-se în special la „instrumentul anticoercitiv” al UE.

„Vă puteți imagina? Este o nebunie că trebuie să folosim instrumentul anticoercitiv împotriva Statelor Unite pentru prima dată ”, a subliniat el.

15:28

UPDATE. Glume pe seama lui Trump la Davos. Macron: „Peste 60 de războaie în 2024, un record absolut, chiar dacă am înțeles că unele dintre ele au fost rezolvate.“, a gliumit Macron la Davos. Președintele francez a făcut referire la declarațiile președintelui american Donald Trump care a afirmat, în repetate rânduri, că a oprit opt războaie.

15:21

UPDATE. Macron: „Asistăm la o trecere către autocrație, în loc de democrație”

Emmanuel Macron și-a început discursul de la Davos cu câteva minute întârziere.

„Să trecem la subiect. Știm cu toții că ne confruntăm cu instabilitate. Asistăm la o trecere către autocrație, în loc de democrație, către mai multă violență.”

Este o trecere către o lume fără reguli, în care dreptul internațional este călcat în picioare și prevalează legea celui mai puternic. În timpul discursului său, președintele francez a purtat ochelari de soare pentru a-și proteja ochiul din cauza unei hemoragii.

Macron a avut cuvinte dure cu privire la tarifele impuse de Trump: SUA cer concesii maxime care vizează în mod deschis slăbirea și subjugarea Europei. „Acest lucru, împreună cu o acumulare nesfârșită de noi tarife, este fundamental inacceptabil, cu atât mai mult atunci când este folosit ca pârghie împotriva suveranității teritoriale.”

15:18

UPDATE. Președintele francez Emmanuel Macron a apărut pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos cu ochelari de soare la ochi 

15:11

UPDATE. „Lumea nu se poate întoarce la legea junglei, unde cei puternici îi vânează pe cei slabi”, a declarat vicepremierul chinez, la Davos.

China apără multilateralismul și se opune revenirii la „legea junglei” în relațiile internaționale, a declarat vicepremierul He Lifeng la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Un număr mic de țări privilegiate nu ar trebui să se bucure de avantaje bazate exclusiv pe propriile interese, iar lumea nu se poate întoarce la legea junglei, unde cei puternici îi vânează pe cei slabi”, a spus el pe fondul tensiunilor internaționale și comerciale.

China și Statele Unite „pot doar câștiga de pe urma cooperării”, îndeamnă vicepremierul chinez.

„Acțiunile unilaterale ale unor țări încalcă regulile OMC și subminează grav ordinea economică mondială”, a declarat vicepremierul chinez He Lifeng, adăugând că „stabilitatea este singura modalitate de a garanta ordinea mondială și progresul“.

„China și Statele Unite pot doar câștiga de pe urma cooperării și pot pierde de pe urma confruntării”, a insistat el, adăugând însă că „există mai multe soluții decât probleme”. „Nu ar trebui să căutăm soluții în antagonism și confruntare; avem nevoie de comunicare.”

15:07

UPDATE. Șeful ONU își anulează vizita la Davos din cauza unei „răceli urâte”

După ce președintele american Donald Trump a anunțat, aseară, că joi semnaează, la Davos, înființarea unui nou Consiliu pentru Pace în Gaza, șeful ONU își anulează vizita din cauza unei „răceli urâte”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, nu va putea participa în cele din urmă la Forumul Economic Mondial (FEM) de la Davos din cauza „unei răceli puternice”, a indicat marți un purtător de cuvânt la Geneva.

„Din păcate, secretarul general trebuie să își anuleze participarea la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos ”, programată pentru miercuri, „deoarece a răcit puternic”, a declarat Rolando Gomez la o conferință de presă de la Geneva.

14:54

UPDATE. Zelenski nu este sigur că va ajunge la Davos și la întâlnirea cu Trump

În această dimineață presa internațională relata că Zelenski nu va călători deocamdată la Davos, ci rămâne la Kiev, după un atac rusesc comis peste noapte. Totuși, președintele ucrainean nu exclude definitiv această posibilitate.

„Pentru moment, voi rămâne la Kiev. Iar dacă voi merge, sunt sigur că echipele noastre discută despre asta, atunci întâlnirea (cu Trump – n.r.) va avea loc. Și întotdeauna avem întâlniri care aduc rezultate. Bineînțeles, întâlnirile cu America ar trebui să se încheie cu rezultate concrete, care să consolideze Ucraina sau să ne apropie de sfârșitul războiului. Și dacă documentele sunt gata, ne vom întâlni”, a spus președintele.

Potrivit lui Zelenski, călătoria sa la WEF ar putea avea loc dacă un plan de prosperitate și garanții de securitate sunt semnate cu SUA la forum. Potrivit lui, „a mai rămas un ultim pas pentru a finaliza aceste documente”.

14:53

UPDATE. Zelenski este „îngrijorat” de faptul că disputa din Groenlanda distrage atenția de la războiul din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, că este „îngrijorat” că atenția internațională va fi deviată de la conflictul din Ucraina din cauza încercării președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

„Sunt îngrijorat de orice pierdere a atenției în mijlocul unui conflict de amploare”, a declarat el reporterilor, adăugând însă că disputa privind insula daneză autonomă și războiul din Ucraina nu ar trebui considerate „interschimbabile”.

În a doua zi la Davos, liderii politici și economici ai marilor state discută astăzi despre provocările geopolitice actuale, toate acestea sub tema general „Un spirit de dialog”. Toate aceste întâlniri de la Davos au loc în contextual în care marile state vorbesc despre o nouă ordine mondială.

Cu o zi înainte de vizita la Davos, Donald Trump a distribuit mesajele private de la liderii europeni despre Groenlanda, subiect care se află pe agenda președintelui american la Forumul Economic de la Davos.

Președintele Statelor Unite are pe agendă trei teme principale pe care vrea să le abordeze la Davos.  Miercuri, Donald Trump se întâlnesc în localitatea elvețiană pentru a discuta pacea din Ucraina, întâlnire programată cu mult timp în urmă. Pe lângă aceasta, Trump vrea să își promoveze noul concept de „Consiliu de Pace” care să înlocuiască ONU și să oblige aliații europeni să facă concesii cu privire la Groenlanda.

Trump nu crede că europenii se vor împotrivi prea mult la ceea ce o să ceară

Președintele Statelor Unite a declarat marți că este de acord cu o întâlnire între „diverse părți” în ceea ce privește Groenlanda, toate acestea în timp ce Trump intensifică presiunile asupra liderilor europeni în contextul întâlnirii de la Davos. Se așteaptă ca Trump să domine reuniunile de la stațiunea de schi elvețiană, punând la încercare alianța transatlantică prin eforturile sale de a prelua teritoriul autonom danez.

De cealaltă parte, Europa cântărește contramăsuri în urma amenințărilor președintelui american vă va impune taxe vamale țărilor care se opun dorinței lui de expansiune teritorială. Trump le-a declarat că nu crede că liderii europeni se vor „împotrivi prea mult” încercării sale de a cumpăra vasta insulă arctică”.

Rusia anunță o nouă ordine mondială

Acest război între aliați i-au făcut pe ruși să anunțe o nouă ordine mondială. Ministrul de Externe al Rusiei, Sreghei Lavrov, a declarat marți într-o ședință în care a prezentat activitatea diplomatică a Moscovei din anul precedent, că noua ordine mondială pe care o știam până acum s-a prăbușit. Acum contează doar „legea celui mai puternic”, spune Lavrov.

