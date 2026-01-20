16:00

Care este mesajul secretarului Trezoreriei SUA către liderii europeni care reacționează la acțiunile președintelui Donald Trump privind Groenlanda?

„Stați jos, respirați adânc și nu ripostți. Președintele își va transmite mesajul mâine. Păstrați o minte deschisă”, a răspuns Scott Bessent în timpul unei sesiuni moderate de un jurnalist Fox Business la Davos.

În plus, el afirmă că problemele Groenlandei „i-au preocupat pe americani timp de peste 150 de ani”.

Dar tarifele impuse Europei?

„Suntem pe punctul de a încheia un acord foarte avantajos pentru ambele părți”, în ciuda amenințării unei creșteri tarifare de 10% la 1 februarie, care vizează țările europene care se opun ambițiilor americane în Groenlanda.

Europenii „finanțează ei înșiși războiul” din Ucraina prin achiziționarea de petrol rusesc, deplânge Scott Bessent

Pe scena Forumului de la Davos, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a deplâns din nou faptul că „Europa încă achiziționează petrol rusesc, chiar și la patru ani după” începutul războiului din Ucraina. „Ei înșiși finanțează războiul”, a afirmat el, atacând și China, care este „un mare cumpărător de petrol rusesc”, la fel ca și de petrol venezuelean. Scott Bessent s-a felicitat astfel că a oprit fluxul de petrol venezuelean către Beijing, intervenind în țara sud-americană.