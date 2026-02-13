Daniel Băluţă: „PSD a făcut tranziția de la comunism către UE” / Ce spune despre o posibilă alianță cu AUR

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a vorbit vineri, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia, dar a exclus o alianță cu AUR. „Publicul dumneavoastră este preponderent de dreapta. Foarte mulți oameni au fost manipulați, spun de dimineață până seara că PSD-ul este de vină”, a susținut Băluță în studioul HotNews.

Daniel Băluță l-a acuzat pe Bolojan că i-a sacrificat pe români „în numele deficitului bugetar”, că nu este conectat la problemele românilor și că are o abordare „autocrată”, „autoritară”.

Întrebat dacă este posibilă o alianță PSD-AUR, Băluță a susținut că ar vedea mai degrabă posibilă o alianță PNL-AUR: „Cred că acest tip de întrebare este oportună în mod deosebit a fi adresată Partidului Național Liberal”.

Atacuri dure au fost lansate de Băluță și la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, despre care a susținut că nu se implică și că „nu face nimic”: „A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile”.

„Unele din măsurile draconice pe care le-a luat premierul Bolojan trebuie realmente oprite de PSD”

– HotNews: Domnule Daniel Băluță, pe dumneavoastră cum vă afectează disensiunile din coaliție?

– Daniel Băluță: Nu le pot numi disensiuni, pentru că avem, din păcate, astăzi, două viziuni diferite. Măsurile draconice pe care premierul Bolojean le-a luat trebuie să fie temperate, unele dintre ele realmente oprite de Partidul Social Democrat. De ce spun asta? Pentru că dacă ne uităm pe stradă și ieșim împreună, vedem o atmosferă extrem de încărcată.

Vedem că protestează medici, vedem că protestează profesori, vedem că protestează artiști, vedem că protestează fermieri, ceea ce înseamnă că ceva nu este în regulă. În principiu, guvernările trebuie să fie făcute pentru oameni. Din păcate, în momentul în care sesizezi din partea oamenilor un asemenea nivel a revoltei, este momentul pentru tine ca premier să-ți ridici niște probleme și să-ți ponderezi abordarea, să comunici cu oamenii și să iei decizii menite să le facă viața mai bună.

Spun asta pentru că nu putem niciodată să guvernăm împotriva oamenilor. Și astăzi, la această oră, pare că se întâmplă lucrul ăsta. Uităm un element esențial într-o democrație.

Oamenii au întotdeauna dreptate, indiferent ce explicații le dăm, indiferent subiectele despre care vorbim. Oamenii au întotdeauna dreptate. Despre asta este vorba.

Și da, în mod evident, lucrurile astea afectează foarte mult și funcționarea primăriilor din România, inclusiv a primăriei sectorului 4, pentru că suntem în luna februarie, suntem la jumătatea lunii februarie și încă nu avem buget. Investitorii sunt speriați de ceea ce se întâmplă, pe de o parte de lipsa bugetului, pe de altă parte de tensiunile sociale existente în România, de perspectiva recesiunii, de prăbușirea puterii de cumpărare. Da, ne afectează pe toți și pe dumneavoastră.

Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „E o comparație extrem de onestă”

– V-am întrebat așa pentru că dvs. sunteți o persoană destul de discretă, însă în ultima vreme ați acceptat multe invitații, ați ieșit des în presă. Sigur că noi ne bucurăm pentru că avem ocazia să vă adresăm întrebările publicului. Pe de altă parte, nu putem să nu ne întrebăm ce vă face să acceptați invitația și să vă exprimați mai des. Pe dumneavoastră spuneți, trebuie să temperăm abordarea, gândindu-vă și trimițând la premierul Ilie Bolojan. Pe de altă parte, abordarea nu este una unitară de coaliție, este exclusiv abordarea domnului Ilie Bolojan?

– După cum vedeți, da. Și vă spun cu foarte multă fermitate lucrul acesta. Chiar în orele acestea ați văzut și în zilele acestea ați văzut o poziție și o poziționare foarte clară a partidului pe care îl reprezint vis-a-vis de oprirea acestei demențe a tăierilor. A remarcat toată lumea în ultima vreme, din ce în ce mai multe critici dinspre PSD către premier în condițiile în care PSD-ul e alături de premier la guvernare și lumea își explică cu greu cum poți fi și într-o zonă și în cealaltă zonă în același timp.

PSD joacă în acestă speță rolul pe care trebuie să-l joace și anume acela de protecție a oamenilor. Pentru că și să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. Gândiți-vă și cred că sunteți de acord cu mine că în ultimele luni de zile avem o fixație în ceea ce privește sintagma deficitului bugetar.

Ca om care am trecut prin anul 1989 seamănă foarte mult cu fixația pe care Nicolae Ceaușescu o avea pentru plata datorie externe. Lucru pe care l-a și făcut ca și domnul Bolojan și fac o comparație extrem de onestă între cele două personalități politice pentru că în ambele situații vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datorie externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației. Și la prăbușirea regimului. Este o chestiune subsecventă unui astfel de comportament.

Și cred că folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem, fie că unora le place sau altora nu le place, că vocea oamenilor trebuie ascultată. Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu.

Nu putem să fim dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nu se poate asta. Și aceste exemple istorice sunt extrem de valoroase pentru că noi construim viitorul bazându-ne pe experiențele și expertiza pe care am căpătat-o de fiecare dată, istoric vorbind, în numărasele cicluri pe care le-am avut de când s-a înființat statul român.

„Bolojan fie ascultă vocea oamenilor, fie renunță la poziția de premier”

– Îi prevedeți un sfârșit domnului Ilie Bolojan din punct de vedere al funcției pe care o ocupă?

– Din fericire, trăim într-o cu totul și cu totul altă lume. Domnul Bolojan are două alternative foarte simple. Fie să asculte vocea oamenilor și aici PSD este cel care face acest lucru. Reprezintă în această coaliție vocea oamenilor pentru că, din păcate, nu toată lumea este interesată acolo în coaliție de vocea oamenilor. Fie renunță la această poziție de premier pentru că, din păcate, oamenii spun „așa nu se mai poate”.

Nu putem să avem și inflație de 10%, nu putem să creștem și taxele și impozitele locale, nu putem să creștem TVA, nu putem să creștem impozitul pe venit, impozitul pe dividente, toate lucrurile acestea odată. În mod real avem un declin al puterii de cumpărare și al bunăstării românilor cu cel puțin 30% și datele pe care dumneavoastră și cu mine le putem accesa sunt prezente la INS. Asta este o realitate crudă și tristă pe care o vedem.

În numele deficitului bugetar, nu putem să sacrificăm românii. INS spune astăzi că am ajuns în recesiune tehnică, premierul Ilie Bolojan spune că asta era de așteptat, însă este doar o dovadă a progresului care va să vină.

„Publicul dvs este preponderent de dreapta. Foarte mulți oameni au fost manipulați, spun că PSD-ul este de vină”

– Din ce înțeleg, din ce spuneți dumneavoastră, mesajul către premierul Ilie Bolojan este ori asculti de PSD, ori renunți.

– Este o interpretare pe care dumneavoastră o aveți, nu sunt de acord cu ea. Am început prin a vă spune că este important să ieșim pe stradă și să vorbim cu oamenii, să vorbim cu medicii cărora domnul Bolojan vrea să le taie salariile, să vorbim cu profesorii, să vorbim cu actorii. Este vorba despree ceea ce simt oamenii.

Asta este diferența fundamentală. Domnul Bolojan, din păcate, nu este racordat la problemele societății, nu este prezent acolo la firul ierbii, ca să le poată înțelege. Are o abordare extrem de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea, extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate.

Nu vedem niciun fel de măsură economică, pentru că și eu, și dumneavoastră putem să facem reformă tăiind. Asta nu-i reformă. Orice activitate și acțiune de genul acesta trebuie dublată de o măsură menită să genereze perspectivă.

Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură menită să genereze perspectivă. Mai mult decât atât. Pachetul de măsuri de relansare, care nu presupun cheltuieli bugetare pe care l-a propus PSD-ul, după cum vedeți este tergiversat.

Mai mult decât atât, și profit de prezența mea aici, în studioul dumneavoastră, unde publicul este preponderent de dreapta. Din păcate, foarte mulți oameni au fost manipulați, s-a creat un obicei din a spune, și vedeți și dumneavostră, de dimineață până seara, că PSD-ul este de vină.

„PSD a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană”

– De către cine au fost manipulați?

– În primul rând, de către cei vinovați de lucrul ăsta. Să nu credeți vreodată că dau vina pe presă, ci sunt partidele de dreapta. Și deficiența de comunicare, pentru că asta este și justificarea prezenței mele mult mai active în spațiu public în ultima perioadă, pentru că mi-am propus să-i lămuresc pe oameni de niște aspecte foarte importante. De faptul că PSD este partidul care a făcut tranziția de la comunism către Uniunea Europeană, este partidul împreună cu care noi am intrat în NATO, am intrat în Schengen.

Desigur, are și el, istoric, o sumă de probleme. Probabil că nu a reușit în fața oamenilor să-și ceară scuze, de exemplu, pentru conduita pe care a avut-o în timpul mineriadelor, pentru diverse personaje pe care l-a avut în interiorul lui, persoane, unele dintre ele agresive, altele arogante, altele corupte. Sunt fapte istorice pentru care nu am știut să explicăm suficient de bine oamenilor că am greșit, să ne recunoaștem greșelile, iar asta a creat destul de multe turbulențe în societate pentru că o sumă de alegători ai Partidului Social-Democrat au migrat către un alt partid politic.

„Da, noi, primarii, suntem diabolizați”

– Colegul dvs și președintele de partid al PSD, domnul Sorin Grindeanu, spune că în ultima perioadă s-a încercat cu bună știință și aproape prin toate mijloacele diabolizarea primarului din România. Sunteți un primar în România, simțiți că are dreptate?

– Dumneavoastră ați văzut că inclusiv sintagmele folosite pentru programele de dezvoltare locală reprezintă de fiecare dată cuvinte precum pușculița primarilor, pușculița sinecurii sau toate lucrurile astea și nu sunt normale și nu sunt firești. Da, suntem diabolizați pentru că doar administrația publică locală este cea lovită de aceste măsuri. Și dacă v-ați uitat cu atenție, domnul Bolojan inițial a plecat de la ideea că sunt 300 de mii de angajați în administrația publică-locală.

Realitatea fiind că erau 130 de mii de angajați, am diminuat fundamental, acest volum al personalului a scăzut exponențial. Și mă raportez inclusiv la București.

Ce spune despre o alianță PSD-AUR

– Aveți parteneri în PNL? Adică simțiți că există și potențial de colaborare? În ce zonă, cum?

– Reprezentantul Partidului Național Liberal, președintele Partidului Național Liberal este Ilie Bolojan și este normal ca acest tip de dialog să existe cu domnul Ilie Bolojean, cu premierul României. Orice alt tip de dialog în afară domnului președinte ar reprezenta o lipsă de onestitate din partea Partidului Social Democrat, lucru care vă asigur că nu se întâmplă. De aceea, dacă Partidul Național Liberal dorește o schimbare de strategie, asta o poate face exclusiv din interior.

– Domnul Dan Dungaciu, care este prindice președintele AUR, a spus sau spune la Realitația TV despre o potențială colaborare cu PSD-ul. Senatorul Peia, care este liderul grupului AUR de la Senat, invită PSD să ajute AUR la suspendarea președintelui. Ce fel de colaborare poate exista între PSD și AUR?

-Uitați, aici simțim diferit. Eu vă pot spune următorul lucru. Domnul Peiu, liderul grupului din Senat, a spus că vede o guvernare mai degrabă cu Partidul Național-Liberal. Cred că acest tip de întrebare este oportună, în mod deosebit a fi adresată Partidului Național-Liberal.

Partidul Social-Democrat este un partid pro-european, adept al valorilor occidentale și niciodată nu se va alia cu niciun fel de formațiune politică care are o platformă sau un program diferit de acesta.

– AUR nu e un partid pro-european?

– În acest moment, AUR nu este un partid pro-european.

–Ce ar trebui să se schimbe ca să luați în calcul asta?

– Nu suntem în momentul acela ca să pot să fac o analiză și nici nu este normal și nu este firesc să judec strategia de dezvoltare și strategia politică pe care alte partidele politice o au.

Ceea ce este important, din punctul meu de vedere, este să subliniez că Partidul Social-Democrat este partidul care a făcut tranziția, repet, de la comunism la Uniunea Europeană, este partidul împreună cu care România a intrat în NATO, în Uniunea Europeană, în Schengen. Așadar, atașamentul față de valorile democrate, față de valorile pro-europene și euroatlantice, este unul extrem de evident și în măsura în care și alte partide politice împărtășesc aceste tipuri de valori, cu certitudine putem sta de vorbă. În niciun caz nu avem cum să generalăm alianțe cu altceva.

Scandalul scumpirii biletelor STB. Noi atacuri la Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai nu face nimic”

– STB – domnul Ciprian Ciucu vrea mărirea la 5 lei a biletului STB, iar dumneavoastră spuneți nu.

– Nu putem să venim să solicităm o creștere a costului biletului, din două motive. Primul și cel mai important motiv este legat de faptul că, așa cum am văzut, costul vieții a crescut exponențial astăzi. Avem taxe și impozite crescute, avem un TVA uriaș și avem o creștere a impozitorului pe activitățile economice foarte mare. Deci gradul de suportabilitate al unor astfel de măsuri nu există.

Pe de altă parte, i-am explicat domnului Ciucu și am făcut și public lucrul acesta, că nu este normal să avem 224 de angajați, de exemplu la ARCUB, CREART, PROEDUS, Direcția de Cultură, Direcția de Presă, să și organizăm paranghelii de peste 100 de milioane de lei.

De aceea nu am votat acest lucru, nu ca să ne opunem. Oamenii nu mai suportă acest tip de mărire. Și, pe de altă parte, existau și există ș alte soluții care aduc mai mulți bani bugetului Primăriei București. Domnul Ciucu însuși vorbește despre desfințarea unor instituții care nu își găsesc o părință.

– Transportul în comun, care în momentul ăsta nu poate funcționa dacă nu este subvenționat, are și el nevoie de o ajustare, nu?

– Transportul în comun are nevoie de mai mulți bani. E corect. De aceea, domnul Ciucu a propus creșterea prețului la bilet. Noi am venit cu o soluție alternativă creșterii prețului la bilet.

Putem obține mai mulți bani la STB din alte măsuri administrative. Nu putem să venim în fața oamenilor plângând de dimineață până seara în fața unor companii care sunt conduse chiar de colegii dânsului. Pentru că și Termoenergetica, și STB au același tip de conducere – PNL. De șase ani de zile, nu de ieri.

Restructurarea acestor companii nu a reprezentat deloc o prioritate pentru dânsul. Dânsul doar vorbește despre chestiunea asta neimplicându-se și nefăcând nimic. În afară de a plânge în tramvai, după cum l-ați văzut, chiar asta a făcut. A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot. Nu așa se rezolvă lucrurile.

– Ok, poate nu vă plac lacrimile domnului Ciucu. E alegerea dumneavoastră și e dreptul dumneavoastră să nu vă placă. Dar aici e o problemă de politică publică.

– Deci, politica publică s-a transformat. Dați-mi voi să mă exprim metaforic. Politica publică a domnului Ciucu are legătură cu lacrimile.

Ce termen dă Băluță pentru finalizarea lucrărilor la Planșeul Unirii

– Planșeul Unirii. Dumneavoastră administrați lucrările, ce se întâmplă acolo?

– Suntem autoritatea contractantă, numai că ăsta este un exemplu pozitiv pentru societatea românească, în care lucrăm împreună. Lucrăm împreună cu Guvernul României, lucrăm împreună cu Primăria București, astfel încât împreună cu Ministerul Dezvoltării să ne asigurăm că această lucrare se derulează în timp și în parametrii de calitate impecabilă, fără să deranjeze foarte mult activitatea cotidiană a bucureștenilor. Anul ăsta nu se reia circulația în orice caz.

Am convingerea că alianța, consorțiul de constructori care au câștigat această procedură vor finaliza cel mai târziu în primăvara viitoare aceste lucrări. Am, de asemenea, convingerea că premierul României, că Primăria Municipului București vor fi 100% implicate în asigurarea finanțării pentru această lucrare.

Este un exemplu de bune practici, care ar trebui să existe în mai multe paliere ale administrației locale sau centrale din România.

Există și schimbări structurale, în sensul că stația de tramvai 32, care merge către Rahova, se mută sau se mută stația de la Sfântul Gheorghe, avem un parc acolo, în mijloc.

Despre otrăvirea cu mercur: „Nu am făcut plângere, încă nu am probe”

– Ați spus că ați fost otrăvit cu arsenic și mercur. Ați făcut vreo plângere?

– N-aș vrea să vorbesc despre lucrul acesta. Am spus tot ceea ce este de spus. Nu este un lucru care să mă facă să mă simt bine. Am spus lucrurile acestea pentru că mi-am dorit ca cei care mi-au făcut rău să știe.

Singurul lucru pe care îl pot spune este că plângerile nu se pot depune fără probe. Încă nu am probe și probabilitatea de a obține probe în asemenea situații, și eu asta vă spun ca medic, pentru că sunt medic, este destul de mică. Sper că timpul să mă ajute să am suficient de multe probe ca să pot să fac o astfel de plângere, astfel intru într-o zonă de penibil și de văicăreală, iar eu nu vreau să rămân în memoria oamenilor ca un om care se plânge.

