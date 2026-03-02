Prima pagină » Diverse » De ce este bine să dormi cu ușa dormitorului închisă. Explicațiile experților îi surprind pe mulți

De ce este bine să dormi cu ușa dormitorului închisă. Explicațiile experților îi surprind pe mulți

02 mart. 2026, 13:36, Diverse
De ce este bine să dormi cu ușa dormitorului închisă. Explicațiile experților îi surprind pe mulți
De ce este bine să dormi cu ușa dormitorului închisă / foto ilustrativ, sursa: Envato

Puțină lume se gândește la asta, dar acest detaliu aparent banal poate avea un impact mai mare asupra confortului și siguranței din timpul nopții decât ne imaginăm. Specialiștii spun că modul în care lăsăm ușa dormitorului când dormim, deschisă sau închisă, nu ține doar de preferințe.

Există și câteva motive practice importante de care trebuie ținut cont.

Mai puțin zgomot și mai multă liniște

Pentru cei mai mulți oameni, poziția ușii este o simplă obișnuință. Totuși, experții susțin că închiderea ușii pe timpul nopții are câteva beneficii reale, cum ar fi un somn mai liniștit și un plus de protecție în situații neprevăzute. În primul rând, vorbim de reducerea zgomotului. Fie că discutăm despre sunete venite din exterior (trafic, vecini etc), fie despre cele din interiorul casei, o ușă închisă ajută la crearea unui spațiu mai calm, favorabil odihnei.

Apoi, pe lângă confort, specialiștii vorbesc și de siguranță. Potrivit medicului Michael J. Breus, o ușă închisă poate încetini răspândirea fumului și a căldurii în cazul unui incendiu, iar acest lucru crește șansele de supraviețuire. În anumite situații, riscul de deces poate fi redus considerabil tocmai datorită faptului că ușa era închisă.

Bineînțeles, mai există și o componentă psihologică. Medicul Rron Bejtullahu explică următoarele: o ușă închisă dă senzația unui spațiu personal bine delimitat, iar pe mulți oameni îi ajută să se simtă protejați și să adoarmă mai ușor.

Când este bine să ținem ușa deschisă

Cum situațiile pot diferi, este bine de știut că, în unele locuințe, menținerea ușii deschise poate îmbunătăți circulația aerului și poate reduce acumularea de dioxid de carbon. Evident, asta influențează calitatea somnului; se știe că aerul proaspăt înseamnă o odihnă mai bună și o stare de energie mai mare la primele ore ale dimineții.

În concluzie, deși pare un detaliu minor, cum lăsăm ușa dormitorului la culcare poate influența atât confortul, cât și siguranța.

