Prima pagină » Economic » Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică

Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică

02 mart. 2026, 15:02, Economic
Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică

Potrivit ultimelor date publicate de autorităților de la Sofia, Bulgaria are o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României. Dacă datoria externă a Bulgariei a ajuns la finalul anului 2025 la peste 25 de miliarde de euro, cea a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Bulgarii au ajuns la o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României

Bulgaria a ajuns la o datorie externă de peste 25,37 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, potrivit ministrului interimar al finanțelor, Georgi Klisurski. Potrivit Novinite, Pe parcursul anului, datoriile țării în străinătate au crescut cu aproape 7,3 miliarde de euro, deplasând raportul dintre datoria externă și PIB de la 17% la 21%. În 2025, economia României este estimată la aproximativ 382 de miliarde de euro, în timp ce PIB-ul Bulgariei se situează între 113 miliarde de euro, potrivit estimărilor World News / Worldometer. Datoria publică a României a depășit în premieră pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB).

În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,8% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), , în creştere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În perioada ianuarie–decembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde de euro, față de 28,853 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2024.

În structură, deficitul balanței bunurilor s-a redus cu 637 milioane de euro, în timp ce excedentul balanței serviciilor a crescut cu 369 milioane de euro. Pe de altă parte, deficitul veniturilor primare s-a adâncit cu 1,861 miliarde de euro, iar excedentul veniturilor secundare s-a diminuat cu 419 milioane de euro.

AUTORUL RECOMANDĂ

Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea

Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
15:00
Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
REACȚIE Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
13:10
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
RĂZBOI Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”
11:58
Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”
RĂZBOI Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
10:55
Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut vertiginos cu până la 25%, în contextul conflictului din Iran. Care sunt riscurile pentru Europa
ECONOMIE Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul
20:10
Dacă rachetele nu ajung până în România, efectele economice ale războiului se simt deja. Analiza celor mai titrați analiști economici, pentru Gândul
ALERTĂ Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
21:02, 28 Feb 2026
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Noua imagine a masculinității pe ecran: De ce nu ne mai plac eroii invincibili și preferăm protagonistul vulnerabil?

Cele mai noi

Trimite acest link pe