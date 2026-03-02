Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică

Potrivit ultimelor date publicate de autorităților de la Sofia, Bulgaria are o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României. Dacă datoria externă a Bulgariei a ajuns la finalul anului 2025 la peste 25 de miliarde de euro, cea a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Bulgaria a ajuns la o datorie externă de peste 25,37 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, potrivit ministrului interimar al finanțelor, Georgi Klisurski. Potrivit Novinite, Pe parcursul anului, datoriile țării în străinătate au crescut cu aproape 7,3 miliarde de euro, deplasând raportul dintre datoria externă și PIB de la 17% la 21%. În 2025, economia României este estimată la aproximativ 382 de miliarde de euro, în timp ce PIB-ul Bulgariei se situează între 113 miliarde de euro, potrivit estimărilor World News / Worldometer. Datoria publică a României a depășit în premieră pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB).

„În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,8% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), , în creştere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În perioada ianuarie–decembrie 2025, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde de euro, față de 28,853 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2024.

În structură, deficitul balanței bunurilor s-a redus cu 637 milioane de euro, în timp ce excedentul balanței serviciilor a crescut cu 369 milioane de euro. Pe de altă parte, deficitul veniturilor primare s-a adâncit cu 1,861 miliarde de euro, iar excedentul veniturilor secundare s-a diminuat cu 419 milioane de euro.

