Prima pagină » Știri externe » O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco

O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco

28 feb. 2026, 17:43, Știri externe
O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco

O femeie oferă un salariu care ajunge la 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco.

Sarcinile presupun ca angajatul să o însoțească pe femeie în timpul ieșirilor la restaurant, la cumpărături și în călătorii făcute între Marea Britanie și Monaco, relatează Antena 3 CNN.

Persoana selectată ar urma să lucreze pentru o „doamnă amabilă, independentă”, va ajuta la curățenia și întreținerea zilnică a locuințelor acesteia din Doncaster și Londra, dar îi va oferi și companie.

50.000 de lire sterline pentru o persoană care va însoți o femeie la teatru, la restaurat și în excursii la Monaco

„Caut pe cineva capabil să gestioneze cu încredere gospodăria, dar care să fie și o prezență caldă, pozitivă și plăcută. Acest post i s-ar potrivi cuiva cu experiență în gospodării private, care se simte confortabil să lucreze independent și apreciază construirea unei relații de lucru bazate pe încredere, pe termen lung.”, scrie în anunțul de angajare.

Salariu full-time plătit cu 50.000 de lire sterline

Este vorba despre un job full-time, plătit cu 45.000-50.000 de lire sterline. Angajatul va locui în casa din Londra, dar și din Monaco, unde va avea un dormitor și o baie privată.

Sarcinile persoanei va fi să spele, să calce, să aibă grijă de garderobă, să mențină casele organizate ordonate și prezentabile. Va pregăti mese simple, proaspete și sănătoase, și va fi șofer în timpul ieșirilor în oraș ale femeii care o angajează. Când aceasta merge cu trenul între Doncaster și Londra va trebui, de asemenea, să o însoțească.

Persoana căutată trebuie să aibă experiență anterioară ca menajeră într-o gospodărie privată. De asemenea, trebuie să aibă „personalitate caldă, amabilă și optimistă”, să fie discretă și demnă de încredere.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
19:12
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu
18:32
Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu
ULTIMA ORĂ Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială
17:52
Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială
NEWS ALERT Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite
17:42
Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite
FLASH NEWS Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
17:31
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
INEDIT Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
17:28
Orașul care îi face pe vizitatori să se simtă ca într-un basm. Este în Europa și este diferit de orice altă destinație
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Piața energiei în șoc: Iranul închide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Sângele centenarilor oferă indicii despre mecanismele longevității

Cele mai noi

Trimite acest link pe