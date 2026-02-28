O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco

O femeie oferă un salariu care ajunge la 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco.

Sarcinile presupun ca angajatul să o însoțească pe femeie în timpul ieșirilor la restaurant, la cumpărături și în călătorii făcute între Marea Britanie și Monaco, relatează Antena 3 CNN.

Persoana selectată ar urma să lucreze pentru o „doamnă amabilă, independentă”, va ajuta la curățenia și întreținerea zilnică a locuințelor acesteia din Doncaster și Londra, dar îi va oferi și companie.

„Caut pe cineva capabil să gestioneze cu încredere gospodăria, dar care să fie și o prezență caldă, pozitivă și plăcută. Acest post i s-ar potrivi cuiva cu experiență în gospodării private, care se simte confortabil să lucreze independent și apreciază construirea unei relații de lucru bazate pe încredere, pe termen lung.”, scrie în anunțul de angajare.

Este vorba despre un job full-time, plătit cu 45.000-50.000 de lire sterline. Angajatul va locui în casa din Londra, dar și din Monaco, unde va avea un dormitor și o baie privată.

Sarcinile persoanei va fi să spele, să calce, să aibă grijă de garderobă, să mențină casele organizate ordonate și prezentabile. Va pregăti mese simple, proaspete și sănătoase, și va fi șofer în timpul ieșirilor în oraș ale femeii care o angajează. Când aceasta merge cu trenul între Doncaster și Londra va trebui, de asemenea, să o însoțească.

Persoana căutată trebuie să aibă experiență anterioară ca menajeră într-o gospodărie privată. De asemenea, trebuie să aibă „personalitate caldă, amabilă și optimistă”, să fie discretă și demnă de încredere.

