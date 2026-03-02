Ciolacu s-a întâlnit la Buzău cu ambasadorul Japoniei. „Am discutat despre interesul tot mai ridicat al oamenilor de afaceri japonezi pentru România”

Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu ambasadorul Japoniei în România, Sa Takashi Katae. Scopul întâlnirii, precizează Ciolacu pe Facebook, a fost dezvoltarea relațiilor economice și diplomatice la nivel regional.

Fostul premier și-a exprimat dorința de a continua colaborarea din noua sa poziție de președinte al Consiliului Județean Buzău.

„Ne-am mulțumit reciproc pentru colaborarea foarte bună din perioada în care am condus Guvernul României. Excelența Sa a subliniat că vizita mea în Japonia, în 2022, a contribuit la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia, iar eu am transmis aprecierea pentru deschiderea constantă a părții japoneze. Mi-am exprimat dorința de a continua această cooperare și din poziția de președinte al Consiliului Județean Buzău.”

Cei doi oficiali au analizat posibilitatea organizării unui eveniment economic la Buzău care să pună în contact direct administrația locală cu firmele private din Japonia.

„În zona economică și industrială, există deja un exemplu solid de colaborare: fabrica Ursus din Buzău, parte din grupul japonez Asahi Group Holdings. Am discutat despre interesul tot mai ridicat al oamenilor de afaceri japonezi pentru România și despre posibilitatea organizării la Buzău a unui forum de cooperare economică la nivel local, care să aducă împreună administrația și mediul privat din ambele țări. Am abordat și oportunitățile pe care le poate genera poziția strategică a Buzăului în contextul reconstrucției Ucrainei.”

Vizita a inclus și o oprire la Banca de Resurse Genetice Vegetale, dar și o întrevedere comună cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

„Am vizitat împreună Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău, unde Directorul instituției, cercetătorul Costel Vânătoru, a reamintit faptul că proiectul a prins contur cu sprijin japonez, în urma vizitei directorului Institutului de Horticultură din Japonia în 1992. La Congresul Mondial de Horticultură de la Kyoto, șase lucrări ale Băncii de Resurse Genetice din Buzău vor reprezenta România. Excelența Sa și-a exprimat interesul și pentru producția viticolă a județului și pentru posibilitatea extinderii exporturilor de vin către piața japoneză. Programul vizitei a inclus și o întrevedere comună cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, în cadrul căreia au fost discutate oportunități concrete de colaborare la nivel local.”