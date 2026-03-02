Cum să alegi ceapa. Le ce trebuie să fii atent când o cumperi

Ceapa este una dintre cele mai folosite legume din bucătărie. Pentru a folosi cea mai proaspătă ceapă trebuie să fim atenți la câteva lucruri atunci când o cumpărăm.

Ceapa este foarte bogată în antioxidanți și fibre și este folosită în foarte multe preparate. Atunci când o cumpărăm, însă, trebuie să fim atenți la unele lucruri pentru a fi siguri că ceapa este proaspătă.

Astfel, este bine să fie verificate fermitatea, mirosul, textura și aspectul acesteia. O ceapă bună trebuie să fie fermă. Dacă apeși ușor și aceasta cedează la presiune înseamnă că nu este bună.

Evită cepele moi sau buretoase. Textura moale este adesea un semn de degradare internă sau de „putregai al gâtului”, o infecție fungică ce poate apărea după recoltare, notează catine.ro.

Coaja cepei trebuie să fie uscată și să foșnească la atingere.

Partea superioară a cepei (n.r. unde a fost tulpina) trebuie să creeze un gât uscat și bine închis, care împiedică dezvoltarea mucegaiului și crește durata de păstrare. Dacă gâtul cepei este umed sau moale, aceasta se poate strica mai repede. Petele negre sau dungile care dau cepei un aspect prăfos pot fi cauzate de Aspergillus niger, cunoscut drept mucegai negru.

Ceapa proaspătă nu ar trebui să aibă colți sau tulpini noi care cresc din partea superioară. Dacă arată astfel este un semn că leguma se apropie de sfârșitul perioadei de valabilitate.

Pentru ca ceapa să poată fi păstrată mai mult timp, aceasta trebuie depozitată într-un spațiu uscat și bine ventilat.